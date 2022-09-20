Детские сады откроют при некоторых храмах в Москве

Детсады появятся в помещениях приходских домов.

Как сообщил Ресин, один из них — на 12 человек — заработал в Алтуфьеве при храме Торжества. Он предназначен в том числе для детей прихожан.

Открыть такие детские сады предложил архиепископ Матфей — управляющий Северо-Восточным и Юго-Восточным викариатствами Москвы.

Это одобрил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Родители смогут отдавать детей в садик в своем районе, при храме и быть уверенными, что дети получат полноценное нравственное воспитание», — добавил Ресин.

Ранее патриарх Кирилл призвал богатых россиян делиться деньгами.