20 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Образование

Детские сады откроют при некоторых храмах в Москве

В новых храмах Москвы откроют детские сады по «программе-200», заявил «Интерфаксу» депутат Госдумы Владимир Ресин.

Детский сад.
Детский сад.
barnaul.org

Детсады появятся в помещениях приходских домов.

Как сообщил Ресин, один из них — на 12 человек — заработал в Алтуфьеве при храме Торжества. Он предназначен в том числе для детей прихожан.

Открыть такие детские сады предложил архиепископ Матфей — управляющий Северо-Восточным и Юго-Восточным викариатствами Москвы.

Это одобрил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Родители смогут отдавать детей в садик в своем районе, при храме и быть уверенными, что дети получат полноценное нравственное воспитание», — добавил Ресин.

Ранее патриарх Кирилл призвал богатых россиян делиться деньгами.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость