18 августа
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Происшествия

Сотрудницу детсада отправят в колонию за ошпаренную кипятком девочку

Бывшую помощницу воспитателя детского сада приговорили к одному году колонии общего режима в Красноярске. Восемь лет назад в ее смену на девочку упал чайник с кипятком, сообщает ngs24.ru.

Детский сад, столовая.
Детский сад, столовая.
pixabay.com

Несчастный случай произошел в 2014 году. В тот день никто не присматривал за четырехлетней воспитанницей детского сада. Она зашла в буфет и опрокинула на себя чайник с кипятком, оставленный помощницей воспитателя. Вдобавок девочка поскользнулась и упала в разлившуюся горячую воду.

Ребенок получил получил ожоги ног второй-третьей степени на 10% тела и ожоговую болезнь. Для ее лечения семья переехала в Сочи.

Как сообщили в Следственном комитете Красноярского края, только спустя 7 лет отец девочки добился возбуждения уголовного дела. Помощницу воспитательницы обвинили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Женщина свою вину отрицала.

Суд приговорил ее к лишению свободы сроком на один год с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Однако пока он не вступил в законную силу.

Ранее воспитательницу из Красноярска наказали за жесткое обращение с детьми.

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