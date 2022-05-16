16 мая
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Жизнь

В Алтайском крае увеличат плату за детские сады после расчетов

Власти заканчивают расчеты и в ближайшее время поднимут плату за детские сады, сообщает «КП — Барнаул» со ссылкой на руководителя отдела организации общего образования и оценочных процедур краевого министерства образования и науки Наталью Полосину.

Детский сад.
Детский сад.
Дмитрий Лямзин.

Родительская плата за пребывание ребенка в детском саду составляет две тысячи рублей в месяц.

«На две тысячи рублей накормить ребенка четыре раза в день, при этом соблюдая все правила и нормы, очень сложно. Должны быть включены мясные и рыбные блюда, кисломолочная продукция (творог, сметана) — это все обязательно», — говорит Полосина.

При нынешних ценах это становится совсем невозможно. Поэтому многие учреждения идут на нарушения и не соблюдают санитарные правила по организации питания детей.

В министерстве проводят экономические расчеты для того, чтобы увеличить родительскую плату.

«Если все документы будут готовы, то возможно повышение произойдет в самое ближайшее время, но подчеркну — только при наличии всех документов. Сегодня мы завершаем расчетную деятельность», — уточнила Наталья Полосина.

Ранее сообщалось, что

Ранее сообщили, что в Барнауле, в частности, плата может вырасти на 400 рублей.

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