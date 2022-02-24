Плату за детсад в Барнауле могут повысить «всего лишь» на 20%

В Алтайском крае рассматривают возможность увеличения родительской платы за детсад, которая полностью пойдет на закупку продуктов питания, сообщает « Банкфакс ».

Ранее сообщили, что необходимая сумма повышения — 850 рублей. Это 42,5%, что в разы выше уровня инфляции с момента последнего повышения.

Родители дошкольников заявили, что детские сады могут стать им не по карману. Однако, как выяснилось, плату планируют повысить не так сильно.

«В Барнауле, в частности, она может вырасти на 400 рублей или 20%", — сообщила пресс-служба регионального отделения ОНФ.

Однако, как подчеркнули, эти деньги не решат проблему ухудшения питания в детских садах из-за сильной продуктовой инфляции — за последние годы она превысила заявленное повышение.

Заведующие барнаульских садиков заявили изданию, что плату необходимо повышать на 850 рублей, иначе дети по-прежнему будут «не доедать».