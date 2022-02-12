Депутат попросит мэра Барнаула сдержать рост платы за детсады

Еще в январе сообщалось , что плату за детский сад в Алтайском крае собираются увеличить. Депутат Барнаульской гордумы Оксана Молодых рассказала, что готовит письмо главе города о недопустимости резкого повышения поборов.

Как отмечает депутат, называемая для барнаульцев необходимая сумма повышения — 850 рублей — это 42,5%, что в разы выше уровня инфляции с момента последнего повышения.

Приказом регионального минобра № 37-П от 4 сентября 2019 года, продолжает Молодых, для Барнаула, Белокурихи, Бийска, Заринска, Новоалтайска, Рубцовска и ЗАТО Сибирский ценовой потолок составляет 2 тыс. рублей.

«В случае изменения министерством предельных значений хотелось бы, чтобы краевой профильный орган хотя бы ограничился официальными показателями инфляции, которые и так зашкаливают. Кроме того, муниципалитет имеет юридическую возможность установить плату ниже указанных значений», — пишет народная избранница в своем Telegram-канале.

Она хочет обратиться к мэру Вячеславу Франку. Как член бюджетного комитета Барнаульской думы она считает, что нет проблем отыскать в бюджете 15−20 млн рублей для недопущения значительного повышения платы.

Кстати, ранее правительство края внесло в АКЗС поправки к региональному бюджету — расходы на 2022 год увеличат на 18 млрд рублей.