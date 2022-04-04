4 апреля
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Недвижимость

В Барнауле на Горе построят ЖК с 25-этажным домом, детсадом и школой

В Барнауле в районе Горы запланировали строительство нового жилого комплекса под названием «Серебряный бор». В плане — башни по 24−25 этажей, детский сад и школа, пишет «Толк».

Новостройки в частном секторе в Барнауле.
Новостройки в частном секторе в Барнауле.
Олег Богданов

Стройкой квартала на ул. 6-й Нагорной, 11б займется компания «Строительная перспектива». Проект разрабатывали в «АрхиГрупп» (ЖК «Столичный», ЖК «Две эпохи», ЖК «Крылья»).

Согласно документации, в ЖК будут 25-этажная жилая свечка с подземной парковкой, 24-этажный дом, две 16-этажки и два дома с переменной высотой от 16 до 24 уровней, включающие в себя по два отдельно стоящих корпуса и подземные автостоянки.

Около 700 автомобилей можно будет хранить на открытых стоянках в периметре участка и более 600 — на подземных парковках

Также здесь планируют построить учреждение допобразования на 110 мест, трехэтажный детсад на 300 мест, школу на 1100 учащихся.

У ЖК будет своя канализационно-насосная станция и пять трансформаторных подстанций.

В «Серебряном бору» смогут проживать 6,5 тысяч человек. Жилые дома должны сдать до конца 2023 года, образовательные учреждения — не ранее 2027-го.

Отмечается, что десять лет назад на этом месте «СтройГаз» хотел построить 11 высоток, но проект был заморожен.

Ранее стало известно, что построят в Барнауле на месте пустующего ЖЭУ на Потоке.

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