4 апреля
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Потребитель

В Барнауле обеспокоились «закрытием» детсада для слабовидящих детей. Мэрия это опровергает

Жительница Барнаула рассказала в паблике Barnaul 22, что в городе хотят расформировать детский сад № 30, куда ходят слабовидящие дети.

Ребенок в очках
Ребенок в очках
СС0

По словам жительницы, в городе работают всего два таких садика для детей-инвалидов, где они проходят обучение и лечение.

«В обычных садиках такие дети просто не смогут находиться, им нужен особый уход. В прошлом году в садике провели ремонт и предоставили дорогостоящее офтальмологическое оборудование. Осенью детки смогли пройти лечение, а теперь хотят все это разрушить.», — подчеркнула женщина.

Спецсадик находится по адресу ул. Ядринцева, 61, рядом с частным сектором. По мнению жительницы, учреждение хотят расформировать, чтобы завладеть землей.

«Всем нам понятно, что территория нашего садика не дает кому-то покоя. Лучше построить еще одну многоэтажку и выгнать детей инвалидов на улицу», — подытожила она.

В комментариях оперативно отписались из городской администрации: «Здравствуйте! Расформирование детского сада не планируется», — написали из мэрии.

Также одна из подписчиц отметила, что на ее памяти садик «закрывают» уже в третий раз.

Ранее в Алтайском крае рассмотрели возможность увеличения родительской платы за детсад на 20%.

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