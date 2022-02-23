Уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков рассказал Znak.com , есть ли пропаганда войны в акциях силовиков, приглашающих к себе школьников и детсадовцев.

Издание отмечает, что перед 23 февраля российские силовые структуры проводят встречи с детьми, которым дают подержать оружие, наряжают в военную форму, а также катают их на БТР.

В соцсетях под такими сообщениями часто появляются осуждающие комментарии о «приучении маленьких детей к войне».

Мороков подчеркнул, что во время подобных мероприятий права ребенка не нарушаются.

«Я не считаю, что идет насаждение. Это некое знакомство, информация, которая так или иначе молодому человеку нужна. По крайней мере, для понимания того, что в этой жизни происходит. Одно дело, когда говорят, а другая история, когда ты сам увидел. С точки зрения своей пацифисткой позиции лучше всего познакомиться со всем лично, а уже потом принять решение, твое это или нет. Не все, кто познакомился с кадетскими или суворовскими училищами, или окончил их, стали военными», — пояснил он.

Детский омбудсмен отметил, что на встречах детей с силовиками нет никакой государственной пропаганды.

«Если посмотреть нормативно-правовые документы, у нас нет цели по пропаганде каких-то воинствующих направлений. Это просто интересно детям. Давайте не будем включать конспирологические версии. Я не нахожу в этом пропаганды воинствующих вещей <…> Дети сами сделают свой вывод. Я на сто процентов далек от мысли, что это все осознанные акции, чтобы человек приучался к тому, что его в автозак посадят, если он что-то нарушит», — добавил Мороков.

Ранее уполномоченная по правам ребенка в Дагестане сравнила детей с бешеными собаками.