В Бийске создадут мобильную группу для борьбы с вейпами

Уполномоченная по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева заявила, что в Бийске мобильная группа будет проводить беседы со школьниками о вреде вейпинга, сообщают « Вести Алтай ».

Напомним, 11 января в Бийске умер 12-летний мальчик, покуривший с двумя девушками электронную сигарету. После сообщили, что подростки отравились угарным газом, а не вейпом.

Однако школьников все же решили предупредить о вреде вейпинга после гибели мальчика. В состав мобильной группы войдут медики.

«Говорить о причинах гибели ребенка пока преждевременно, так как некоторые виды экспертиз требуют нескольких недель. Но уже сейчас будет проводиться работа о вреде вейпинга», — подчеркнула Казанцева.

По ее словам, некоторые родители сами покупают подросткам электронные устройства для курения.

Уполномоченная отметила, что в Алайском крае необходимо организовать работу, чтобы у несовершеннолетних не появлялся интерес к вейпам.

В региональном Минздраве сообщили, что госпитализированные девушки пока остаются в больнице, их состояние оценили как удовлетворительное.