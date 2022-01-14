14 января
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Происшествия

СМИ: бийские подростки отравились угарным газом, а не вейпом

Трое подростков из Бийска отравились не вейпом, а угарным газом, пишет Life SHOT со ссылкой на результаты экспертизы.

Дым.
Дым.
СС0

По новой версии, рано утром одна из девушек решила подтопить печь в доме (хотя изначально сообщалось, что события происходили в квартире) и забыла открыть заслонку.

«В итоге все трое надышались дымом. Девочки в больнице с сильным отравлением», — пишет источник.

Третий участник компании, 12-летний мальчик, скончался.

Расследуется дело о «причинении смерти по неосторожности». Ранее СК сообщал, что подростки покурили электронное устройство, у них ухудшилось самочувствие, а на следующее утро бабушка девушки обнаружила их в бессознательном состоянии.

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