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Жизнь

Уполномоченная по правам ребенка сравнила детей с бешеными собаками

В Дагестане уполномоченная по правам ребенка Марина Ежова возмутила жителей заявлением, в котором сравнила детей с бродячими собаками, пишут «Будни Кавказа».

Дети. Ребенок.
Дети. Ребенок.
unsplash.com

Ежова опубликовала в своем Instagram размышления на тему воспитания детей. К этому ее подтолкнул случай с избиением детей в Каспийске.

Ранее двое учащихся второго класса дагестанской школы попали в больницу после игры в «подсечку» — один мальчик получил сотрясение мозга и повредил коленный сустав, а другой — сломал бедро.

Омбудсмен предположила, что школьники дерутся и избивают друг друга из-за того, что общество предлагает им неправильных кумиров. Например, профессиональных бойцов.

«Целый день мне не дает мысль, как мы воспитываем из наших детей бешеных собак, готовых растерзать любого, попавшегося на пути. Особенно слабого. Наши инстаграммы лопаются от фотографий с тысяч детских мероприятий (реально проводимых), где учат только хорошему от любви к маме до патриотизма. Я не говорю уже про поголовную религиозность, которая, как нас убеждают, создает высокодуховное и нравственное общество. Так что же заставляет наших детей сбиваться в стаи и вести себя, как бешеные животные? Именно бешеные, потому что здоровая особь не уничтожает свой же вид. Даже в дикой природе. Может, дело в том что в качестве кумиров мы предложили своим детям драчунов? Да, самых лучших на планете, но тех, кто профессионально бьет других людей. А может, дети повторяют семейные сценарии? И если большой сильный папа бьет ногами слабую маму, то почему ребенку не сделать то же самое с другим ребенком. Страшно, что в ситуации выбора, вырастить ребенка добрым или адаптивным, даже любящие родители после таких случаев, скорее всего, выберут последнее. Вот только зло породить может только зло. Поэтому подумайте лишний раз, когда на жалобу ребенка соберетесь дать команду „БЕЙ“», — написала Ежова.

Слова чиновницы возмутили общественность Дагестана. Жители указали, что Ежова «принижает традиционные, семейные и религиозные ценности» и попросили главу республики Сергея Меликова проверить женщину на соответствие занимаемой должности.

В результате омбудсмен удалила запись и опубликовала другую, в котором отметила, что «социум почему-то построен не на свободном сотворчестве свободных людей, а на цепочке созависимостей».

«Какой вывод можно сделать, проанализировав комментарии об избиении детей. Первое: избивать детей — нормально, это всего лишь игра, в 90-е было еще хуже, вообще убивали. Второе: во всем, включая это событие, виноваты чиновники просто потому, что они чиновники. Третье: против нашего общества ведется планомерная информационная война. А люди верят и даже не пытаются подумать. А думать надо, иначе опять будем строем ходить. Хотя многим, наверное, так проще», — прокомментировала Ежова нападки на нее со стороны родителей дагестанских детей.

Ранее произошла массовая драка подростков в Алтайском крае. Несколько бийских ребят избили несовершеннолетних мальчиков.

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