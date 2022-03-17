«Социальная политика всегда в приоритете»: депутат БГД Марина Понкрашева о реализации соцполитики в Барнауле

— Надо отметить, что даже в сложных условиях пандемии, городские социальные программы не были свернуты. Напротив, 16 дополнительных мер социальной поддержки появилось на территории города в этом году. В 2020 году в эксплуатацию были введены три детских садах и одна школа, хорошими темпами создаются дополнительные места для детей в учреждениях образования, в 199 образовательных организациях проведен капитальный ремонт, начато строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов. С уверенностью можно сказать, что бюджет Барнаула был и остается социально ориентированным.



Но задачи, которые стоят перед социальной сферой, будут всегда. Так, необходимо решать вопрос не только с предоставлением места для ребенка в детском саду, но и с тем, чтобы эти детские сады находились в шаговой доступности, в целом, сохранение охвата детей дошкольного возраста всеми формами дошкольного образования, развитие инфраструктуры и материально-технического обеспечения организаций спортивной подготовки. И администрация города вместе с депутатами планомерно подходят к их решению.