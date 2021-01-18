Три новых детсада и школу открыли в Барнауле

В столице Алтайского края открылись сразу два детских сада и одна школа, сообщили в администрации Барнаула.

11 января открыли детские сады на ул. Сергея Ускова, 29 и ул. Первомайской, 57 Власихе. Также ввели в эксплуатацию второй корпус детского сада № 239 по ул. Папанинцев, 119 и школу № 137 в квартале 2023 на ул. Шумакова, 78.

Детский сад № 277 в квартале 2006а рассчитан на 275 человек, в том числе на 80 самых маленьких воспитанников. Педсостав укомплектовали на 100%

Школа № 137 в квартале 2023 открыла двери для 550 учащихся. Помимо учебных кабинетов и цифровых лабораторий, там есть два спортивных зала для занятий физкультурой и бассейн, соединенный с основным помещением теплым переходом.

«Кроме этих учреждений образования в прошедшем году были построены и введены в эксплуатацию еще два новых детских сада № 273 (проезд Южный Власихинский, 40) и № 275 (ул. Взлетная, 54)», — заявили в мэрии.

За два последних года в крае построили 11 детских садов, продолжается строительство еще 14. Ожидается открытие новой школы в Камне-на-Оби, еще 7 школ строят в районах края.

Ранее сообщалось, что в 2021 году принимать детей в школу будут по измененным правилам.