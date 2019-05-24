Убили интригу: минобрнауки не аттестовал на выборы ректора АлтГУ главного оппозиционера

Документы на аттестацию подавали четыре человека:
- Сергей Бочаров, и.о. ректора (его выдвинули 24 подразделения вуза),
- Александр Жидких, проректор по экономике и стратегическому развитию АлтГТУ (самовыдвиженец),
- Александр Мацюра, завкафедрой зоологии и физиологии (его выдвинули 3 подразделения),
- Алексей Тишкин, завкафедрой археологии, этнографии и музеологии (его выдвинули 7 подразделений).
Первые три кандидата прошли аттестацию в Миноборнауки. Решения комиссия принимала, «изучив представленные документы и материалы» и «заслушав и обсудив выступления».
Алексея Тишкина оценивали как главного потенциального конкурента и. о. ректора Сергея Бочарова. Он представлял альтернативный взгляд на развитие вуза и считался неформальным лидером внутривузовской оппозиции.
Не исключено, что теперь основным соперником Сергея Бочарова на выборах станет бывший глава краевого минобра Александр Жидких. В кулуарах обсуждается версия, что его кандидатура ближе к дате выборов может быть поддержана краевым правительством.
Аттестация — один из обязательных этапов для участия в выборах ректора. Теперь в вузе предстоит назначить дату выборов и провести их.
Прежний ректор Сергей Землюков подал в отставку 25 сентября 2018 года. Ученый совет университета принял его заявление и тут же выбрал его президентом.вуза.