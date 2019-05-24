Убили интригу: минобрнауки не аттестовал на выборы ректора АлтГУ главного оппозиционера

Только три кандидата из четырех продолжат борьбу за пост ректора Алтайского госуниверситета. Аттестационная комиссия Минобрнауки России не аттестовала для участия в выборах Алексея Тишкина, завкафедрой археологии, этнографии и музеологии, говорится в выписке из протокола заседания министерства от 17 мая.

Документы на аттестацию подавали четыре человека:

Сергей Бочаров , и.о. ректора ( его выдвинули 24 подразделения вуза), Александр Жидких , проректор по экономике и стратегическому развитию АлтГТУ ( самовыдвиженец), Александр Мацюра , завкафедрой зоологии и физиологии ( его выдвинули 3 подразделения), Алексей Тишкин , завкафедрой археологии , этнографии и музеологии ( его выдвинули 7 подразделений).

Первые три кандидата прошли аттестацию в Миноборнауки. Решения комиссия принимала, «изучив представленные документы и материалы» и «заслушав и обсудив выступления».

Алексея Тишкина оценивали как главного потенциального конкурента и. о. ректора Сергея Бочарова. Он представлял альтернативный взгляд на развитие вуза и считался неформальным лидером внутривузовской оппозиции.

Не исключено, что теперь основным соперником Сергея Бочарова на выборах станет бывший глава краевого минобра Александр Жидких. В кулуарах обсуждается версия, что его кандидатура ближе к дате выборов может быть поддержана краевым правительством.

Аттестация — один из обязательных этапов для участия в выборах ректора. Теперь в вузе предстоит назначить дату выборов и провести их.

Прежний ректор Сергей Землюков подал в отставку 25 сентября 2018 года. Ученый совет университета принял его заявление и тут же выбрал его президентом.вуза.