Учителей Алтайского края по закону обяжут приносить клятву

Учителей Алтайского края, которые впервые пришли в школы на работу, обяжут приносить клятву. Это пропишут в законе «О статусе педагогического работника в Алтайском крае», который депутаты рассмотрят на предстоящей сессии АКЗС, написал в своем Telegram-канале парламентарий Александр Молотов.

Законопроектом предусматривается не только принесение клятвы, но и возможность закрепления за молодым учителем педагога-наставника, установление ведомственного знака отличия «Почетный учитель Алтайского края», учреждение «Дня народного Просветителя в Алтайском крае».

«Все это, возможно, хорошо и правильно, но лучше бы зарплату педагогам повысили», — справедливо заметил Молотов.

Проект разработан с целью создания условий для улучшения социального положения педагогов края, повышения профессионального уровня и престижа педагогического труда, сообщали власти края

Сессия АКЗС, на которой будет рассмотрен вопрос, пройдет 17 декабря.

Ранее altapress.ru писал, что 56 учителей из Алейска пожаловались на существенное сокращение зарплат. У некоторых педагогов она снизилась более, чем на 10 тыс. рублей, а базовая часть еле дотягивает до МРОТ.