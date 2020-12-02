Учителей Алтайского края по закону обяжут приносить клятву

Законопроектом предусматривается не только принесение клятвы, но и возможность закрепления за молодым учителем педагога-наставника, установление ведомственного знака отличия «Почетный учитель Алтайского края», учреждение «Дня народного Просветителя в Алтайском крае».
«Все это, возможно, хорошо и правильно, но лучше бы зарплату педагогам повысили», — справедливо заметил Молотов.
Проект разработан с целью создания условий для улучшения социального положения педагогов края, повышения профессионального уровня и престижа педагогического труда, сообщали власти края
Сессия АКЗС, на которой будет рассмотрен вопрос, пройдет 17 декабря.
Ранее altapress.ru писал, что 56 учителей из Алейска пожаловались на существенное сокращение зарплат. У некоторых педагогов она снизилась более, чем на 10 тыс. рублей, а базовая часть еле дотягивает до МРОТ.