Учительница, обматерившая детей за нежелание держать плакаты, уволилась из школы в Сибири

В Красноярске из школы № 143 по собственному желанию уволилась учительница, которая сделала замечание детям с использованием обсценной лексики, сообщает « ТВК Красноярск ».

Ученики красноярской сняли на видео, как их обматерила классная руководительница. По словам родителей, о таком поведении педагога им известно давно.

«Вы должны плакаты держать, а не истерить! Что такого, я тебе сделала замечание? Говорю, Ваня, перестань хохотать! Что за истерики? Огрызаешься много! Много выступаешь!» — кричит учительница на кадрах.

В местном управлении образования сообщили, что педагог написала заявление об уходе по собственному желанию.

Между тем, как отмечает издание, некоторые родители выступили против наказания для учителя, и тем более увольнения.

«Хотелось бы сказать учителю от лица родителей и всего класса. Извиниться от всего класса. Да, они хайпанули. А что они решили? Класс сейчас останется без нормального учителя, который с душой к детям относился», — отметили заступники.

Ранее ученики другой красноярской школы рассказали, что учитель ОБЖ сравнил их с «геями и капризными девочками» из-за отказа маршировать после уроков.