Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 февраля -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Образование

Учительница, обматерившая детей за нежелание держать плакаты, уволилась из школы в Сибири

В Красноярске из школы № 143 по собственному желанию уволилась учительница, которая сделала замечание детям с использованием обсценной лексики, сообщает «ТВК Красноярск».

Барнаульские школьники на "Уроке Победы".
Барнаульские школьники на "Уроке Победы".
altapress.ru

Ученики красноярской сняли на видео, как их обматерила классная руководительница. По словам родителей, о таком поведении педагога им известно давно.

«Вы должны плакаты держать, а не истерить! Что такого, я тебе сделала замечание? Говорю, Ваня, перестань хохотать! Что за истерики? Огрызаешься много! Много выступаешь!» — кричит учительница на кадрах.

В местном управлении образования сообщили, что педагог написала заявление об уходе по собственному желанию.

Между тем, как отмечает издание, некоторые родители выступили против наказания для учителя, и тем более увольнения.

«Хотелось бы сказать учителю от лица родителей и всего класса. Извиниться от всего класса. Да, они хайпанули. А что они решили? Класс сейчас останется без нормального учителя, который с душой к детям относился», — отметили заступники.

Ранее ученики другой красноярской школы рассказали, что учитель ОБЖ сравнил их с «геями и капризными девочками» из-за отказа маршировать после уроков.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость