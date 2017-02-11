Учителю, на матах объяснявшей правила русского языка, дали других учеников

В Уссурийске учительнице школы № 14, которая разбирала правила русского языка на примере написанных на доске матершинных слов, дали другие классы, сообщает РИА «Новости» .

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором педагог показывает на доску с надписью «"Пошел на (юг)», — сказал Вася". Использовались и другие слова и выражения. Этим заинтересовалась прокуратура.

Как сообщил директор школы, инцидент произошел еще полтора года назад, а широкую огласку получил накануне — когда кадры появились в соцсетях.

По его словам, провели служебное расследование и оснований для отстранения учительницы не нашлось, поскольку по Трудовому кодексу нельзя наказать за проступок, совершенный более полугода назад.

Приняли решение перераспределить педагогов так, чтобы в 10-х классах появились новые.

«Это было совместное решение педагогов и руководства школы, принятое до начала собраний — произошло перераспределение нагрузки, учителю даны другие классы, а в десятых классах уроки русского языка и литературы будут вести другие педагоги», — отметил директор.

Родителям учеников, требовавших наказания, администрация школы напомнила о запрете аудиозаписи и видеосъемки в общеобразовательном учреждении, а также о нормах, правах и обязанностях учеников, родителей и педагогов.