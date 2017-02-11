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Образование

Учителю, на матах объяснявшей правила русского языка, дали других учеников

В Уссурийске учительнице школы № 14, которая разбирала правила русского языка на примере написанных на доске матершинных слов, дали другие классы, сообщает РИА «Новости».

Барнаульские школьники на "Уроке Победы".
Барнаульские школьники на "Уроке Победы".
altapress.ru

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором педагог показывает на доску с надписью «"Пошел на (юг)», — сказал Вася". Использовались и другие слова и выражения. Этим заинтересовалась прокуратура.

Как сообщил директор школы, инцидент произошел еще полтора года назад, а широкую огласку получил накануне — когда кадры появились в соцсетях.

По его словам, провели служебное расследование и оснований для отстранения учительницы не нашлось, поскольку по Трудовому кодексу нельзя наказать за проступок, совершенный более полугода назад.

Приняли решение перераспределить педагогов так, чтобы в 10-х классах появились новые.

«Это было совместное решение педагогов и руководства школы, принятое до начала собраний — произошло перераспределение нагрузки, учителю даны другие классы, а в десятых классах уроки русского языка и литературы будут вести другие педагоги», — отметил директор.

Родителям учеников, требовавших наказания, администрация школы напомнила о запрете аудиозаписи и видеосъемки в общеобразовательном учреждении, а также о нормах, правах и обязанностях учеников, родителей и педагогов.

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