Утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2024 год

ЕГЭ
Досрочный период ЕГЭ в 2024 году пройдет с 22 марта по 22 апреля, основной период — с 23 мая по 1 июля, а дополнительный период — с 4 по 23 сентября.
Первыми экзаменами по географии, литературе и химии пройдут 23 мая.
Экзамен по русскому языку пройдет 28 мая, по математике базового и профильного уровней — 31 мая.
4 июня — обществознание;
7 и 8 июня — информатика;
10 июня — история и физика:
13 июня — биология и иностранные языки (письменная часть ЕГЭ);
17 и 18 июня — иностранные языки (устная часть ЕГЭ).
Резервные дни экзаменов — с 20 июня по 1 июля
Дополнительный этап ЕГЭ — с 4 по 23 сентября.
ОГЭ
Проведение ОГЭ также разделено на три периода: досрочный (с 23 апреля по 18 мая), основной (с 21 мая по 2 июля) и дополнительный (с 3 по 24 сентября).
ОГЭ и ГВЭ по информатике в рамках основного периода экзаменов пройдет в три дня (27 мая, 11 июня и 14 июня).
Также из проекта приказа по проведению ОГЭ исключили норму, разрешающую использовать на экзамене по математике непрограммируемый калькулятор.
Ранее Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ в 2024 году.
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