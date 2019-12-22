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Образование

Утверждены даты сдачи ЕГЭ в 2020 году

В 2020 году основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) пройдет с 25 мая по 29 июня, говорится в приказе Министерства образования и Рособрнадзора, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Экзамен.
Экзамен.
СС0

В первый день выпускникам предстоит сдать экзамены по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ).

Обязательные экзамены по русскому языку, а также базовой и профильной математике пройдут 28 мая и 1 июня соответственно.

Затем выпускники могут сдать экзамены по истории и физике (4 июня), обществознанию и химии (8 июня), биологии и иностранному языку (письменная часть экзамена — 11 июня). При этом устная часть языкового экзамена состоится 15 и 16 июня.

Для тестирования в формате ЕГЭ выпускники смогут выбрать английский, немецкий, французский, испанский или китайский языки, пишет ura.ru.

Сдать итоговый экзамен досрочно школьники смогут с 20 марта. В этот день пройдут экзамены по географии и литературе, а ЕГЭ по информатике и ИКТ и обществознанию состоится 3 апреля. Досрочные экзамены по русскому языку, базовой и профильной математике назначены на 23 и 27 марта. Письменная часть ЕГЭ по иностранному языку пройдет 30 марта, а устная — 1 апреля. Историю и химию выпускники могут сдать 6 апреля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность отказа от ЕГЭ.

Отвечая на вопрос журналиста, обсуждался ли вопрос отказа от ЕГЭ или нет, Песков сообщил, что высказываются разные точки зрения на этот счет. Однако подчеркнул, что такая возможность не обсуждается.

Единый государственный экзамен с 2009 года является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной — при приеме в вузы.

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