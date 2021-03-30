Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 марта -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Образование

В алтайском детсаду, где сотрудники жаловались на нездоровую атмосферу, нашли множество нарушений

В детском саду № 14 Горно-Алтайска вскрылось множество нарушений. Проверку там начали после того, как воспитатели пожаловались главе Республики Алтай Олегу Хорохордину на давление со стороны руководства и незаконные увольнения.

Дети. Карандаши. Детский сад.
Дети. Карандаши. Детский сад.
СС0.

Прокуратура потребовала рассмотреть вопрос об увольнении заведующей детсадом и ее заместителя, сообщил ТАСС.

Чиновники заявили, что по результатам проверки «подтвердился факт некорректного поведения заместителя заведующего по воспитательной работе, из-за чего в коллективе сложилась крайне нездоровая атмосфера, которая негативно сказывается на качестве образовательного процесса».

Заместитель заведующего допустила «грубые нарушения норм этики общения педработников», а также оскорбления в адрес воспитателей.

Нарушения нашлись и в работе самой заведующей детсада. Оказалось, что она принимала на работу сотрудников без соответствующего образования, неправильно начислялся стаж работы, ненадлежащим образом оказывались платные образовательные услуги.

Возбуждены три дела об административных правонарушениях. Руководитель и ее заместитель пока отсутствуют на основании листков нетрудоспособности, но вопрос об их увольнении будет решен в первый день выхода их на работу, подчеркнули в пресс-службе Горно-Алтайска.

Как ранее писал altapress.ru, в 2019 году за месяц из детсада уволились 14 педагогов-стажистов. По словам сотрудников, начальница просто выжила их.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость