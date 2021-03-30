В алтайском детсаду, где сотрудники жаловались на нездоровую атмосферу, нашли множество нарушений

В детском саду № 14 Горно-Алтайска вскрылось множество нарушений. Проверку там начали после того, как воспитатели пожаловались главе Республики Алтай Олегу Хорохордину на давление со стороны руководства и незаконные увольнения.

Прокуратура потребовала рассмотреть вопрос об увольнении заведующей детсадом и ее заместителя, сообщил ТАСС.

Чиновники заявили, что по результатам проверки «подтвердился факт некорректного поведения заместителя заведующего по воспитательной работе, из-за чего в коллективе сложилась крайне нездоровая атмосфера, которая негативно сказывается на качестве образовательного процесса».

Заместитель заведующего допустила «грубые нарушения норм этики общения педработников», а также оскорбления в адрес воспитателей.

Нарушения нашлись и в работе самой заведующей детсада. Оказалось, что она принимала на работу сотрудников без соответствующего образования, неправильно начислялся стаж работы, ненадлежащим образом оказывались платные образовательные услуги.

Возбуждены три дела об административных правонарушениях. Руководитель и ее заместитель пока отсутствуют на основании листков нетрудоспособности, но вопрос об их увольнении будет решен в первый день выхода их на работу, подчеркнули в пресс-службе Горно-Алтайска.

Как ранее писал altapress.ru, в 2019 году за месяц из детсада уволились 14 педагогов-стажистов. По словам сотрудников, начальница просто выжила их.