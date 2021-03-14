«Невыносимо работать»: воспитатели алтайского детсада записали обращение к главе региона

По словам воспитателей, обращение они записали «с криком о помощи». Нормально работать им мешает заместитель по воспитательной работе.

«У нас происходит моральное давление, постоянное. Невыносимо работать в такой обстановке <…> Мы боимся за рабочие места, за своих коллег, потому что у нее есть связи и покровители», — рассказали работницы детсада.