«Невыносимо работать»: воспитатели алтайского детсада записали обращение к главе региона

По словам воспитателей, обращение они записали «с криком о помощи». Нормально работать им мешает заместитель по воспитательной работе.
«У нас происходит моральное давление, постоянное. Невыносимо работать в такой обстановке <…> Мы боимся за рабочие места, за своих коллег, потому что у нее есть связи и покровители», — рассказали работницы детсада.
Они отметили, что начальница пугает их своими связями, этим же парирует возмущения в ответ на унижения, а также якобы выживает всех недовольных.
«Из-за нее в 2019 году за месяц уволились 14 педагогов-стажистов, которые поднимали авторитет этого детского сада. Она их просто выжила, не давала работать», — отметили в комментариях к записи.
При этом местные жители позитивно отзываются о воспитателях: «Хорошо справляются со своими обязанностями, дети их очень любят».
В администрации Горно-Алтайска сообщили, что по факту обращения проводят проверку.
«Управлением образования совместно с прокуратурой города проводится служебная проверка, по результатам которой будут приняты меры в рамках действующего законодательства», — заверили местные власти.
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