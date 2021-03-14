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Жизнь

«Невыносимо работать»: воспитатели алтайского детсада записали обращение к главе региона

В Республике Алтай воспитатели детсада № 14 попросили главу региона Олега Хорохордина разобраться с начальницей, сообщает паблик «Новости Горного».

В детском саду.
В детском саду.
Анна Зайкова

По словам воспитателей, обращение они записали «с криком о помощи». Нормально работать им мешает заместитель по воспитательной работе.

«У нас происходит моральное давление, постоянное. Невыносимо работать в такой обстановке <…> Мы боимся за рабочие места, за своих коллег, потому что у нее есть связи и покровители», — рассказали работницы детсада.

Они отметили, что начальница пугает их своими связями, этим же парирует возмущения в ответ на унижения, а также якобы выживает всех недовольных.

«Из-за нее в 2019 году за месяц уволились 14 педагогов-стажистов, которые поднимали авторитет этого детского сада. Она их просто выжила, не давала работать», — отметили в комментариях к записи.

При этом местные жители позитивно отзываются о воспитателях: «Хорошо справляются со своими обязанностями, дети их очень любят».

В администрации Горно-Алтайска сообщили, что по факту обращения проводят проверку.

«Управлением образования совместно с прокуратурой города проводится служебная проверка, по результатам которой будут приняты меры в рамках действующего законодательства», — заверили местные власти.

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