Цена детского смеха. Как устроены домашние садики в Барнауле

Очередь в муниципальные детсады движется с такой скоростью, что, кажется, вставать в нее нужно еще до зачатия. И то не факт, что ребенок пойдет в дошкольное учреждение раньше, чем на работу. Чтобы коротать время с пользой и комфортом, родители выбирают для своих чад частные домашние детсады. Сколько стоит растить цветы жизни в такой клумбе и какие развивашки сделают из малыша вундеркинда, мы узнали, посетив два барнаульских мини-сада — «Капитошка» и «Малышок».

Как родные

Домашний детский сад «Капитошка» на ул. Лазурной встречает маленьких и больших гостей уже во дворе. Наклейки с разноцветными буквами, собирающимися в название садика, и с рожицами мальчуганов, будто из «Ералаша», виднеются на окне. Подхожу к двери и звоню в домофон. В ответ играет музыка, напоминающая старую добрую «Денди». Когда мелодия закончила играть на ностальгии, послышался девичий голос:

— Алло?

На фоне звучал смех маленьких воспитанников.

— Это корреспондент.

Домофон сыграл одобрительно. Дверь в квартиру — близнец остальных, но внутри — точно «эксклюзив», который встретишь не в каждой трешке. По правой от входа стороне — ряд разноцветных шкафчиков точно по росту детишек. По левой — деревянные стульчики будто из страны минипутов. На полу — классики из красной изоленты. Рядом с ними маленькая лавочка, место на которой я делю с двумя девчушками, пока снимаю куртку и надеваю бахилы.

Домашний детсад «Капитошка» взращивает юные умы с 2010 года. Началось все с желания. Екатерина Матис, директор, хотела, чтобы ее маленький сын приходил в садик, где его с любовью встречают и провожают. Тогда женщина решила создать такое полное любви место сама.

Путь начался с выигрыша гранта от министерства образования Алтайского края на 715 тыс. рублей. Плюс свои вложения — около 500 тыс. На эту сумму в квартире сделали ремонт (в том числе перепланировку в коридоре), купили мебель, игрушки.

Екатерина Матис , директор домашнего детского сада «Капитошка». Дмитрий Лямзин.

«Открытие садика потребовало немало как финансовых, так и моральных затрат», — говорит собеседница. Неудивительно, ведь требования к мини-садикам такие же строгие, как к обычным.

Требования СанПиН к домашним детским садам: Температура воздуха в помещениях в период пребывания детей должна составлять +21…+24° С , во время сна — +19…+20 градусов. Относительная влажность воздуха должна варьироваться от 40 до 60%.

во время сна — +19…+20 градусов. Относительная влажность воздуха должна варьироваться от 40 до 60%. Обязательно ежедневно проветривать помещения. В домашних детсадах должны быть кухня , туалет , умывальная комната , помещение для сна.

туалет умывальная комната помещение для сна. В домашние мини-сады можно принимать детей в возрасте до 8 лет. Главное , чтобы в игровой комнате на каждого фактически находящегося ребенка приходилось не менее 2 кв. м площади.

чтобы в игровой комнате на каждого фактически находящегося ребенка приходилось не менее 2 кв. м площади. Мебель в мини-садах — кроватки , столики и стулья — должна соответствовать возрасту и росту детей , допускается организация сна воспитанников на раскладных кроватях.

столики и стулья — должна соответствовать возрасту и росту детей допускается организация сна воспитанников на раскладных кроватях. Должно быть индивидуальное постельное белье и «личный» горшок либо сиденье для большого унитаза.

Менять постельное белье нужно не реже раза в неделю.

Питание детей может производиться на кухне мини-сада. Можно доставлять готовые обеды по договоренности. Приготовление пищи осуществляется в помещении кухни.

Кухня оборудуется холодильными и технологическими устройствами: газовой или электроплитой с духовкой , двухсекционной мойкой ( допускается односекционная мойка при количестве детей в группе не более 10), посудой ( столовой , кухонной), разделочным инвентарем ( досками , ножами); рабочими столами для разделки пищевых продуктов и приготовления блюд ( не менее двух); полками и ( или) тумбами , шкафами для раздельного хранения столовой , кухонной посуды , разделочного инвентаря и пищевых продуктов. Допускается использование посудомоечной машины.

двухсекционной мойкой допускается односекционная мойка при количестве детей в группе не более 10), посудой столовой кухонной), разделочным инвентарем досками ножами); рабочими столами для разделки пищевых продуктов и приготовления блюд не менее двух); полками и или) тумбами шкафами для раздельного хранения столовой кухонной посуды разделочного инвентаря и пищевых продуктов. Допускается использование посудомоечной машины. Для организации прогулок используются оборудованные детские площадки. Допускается использование внутридомовых территорий , скверов и парков.

Екатерина Матис,

директор детского сада «Капитошка»:

Первое время мы работали втроем: я, моя мама и сестра мужа. Так и справлялись. Первая воспитательница появилась очень забавно. Проходила мимо, увидела объявление и зашла со словами: «Я — коррекционный педагог. Возьмите меня». И мы взяли. Она проработала у нас 10 лет, сейчас в декрете. Чтобы привлечь первых ребятишек, мы напечатали купоны и раздавали их мамочкам на детской площадке. После этого и до сих пор прекрасно работает сарафанное радио.

Домашние детские сады в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

Режим беспрерывной заботы

«Капитошка» располагается в съемной квартире. Аренда обходится в 18 тыс. рублей в месяц. Нередки расходы на мелкий ремонт, замену мебели и игрушек. Впрочем, и директор, и воспитатели относятся к таким «убыткам» с пониманием и умилением: дети шалят, но в каком возрасте еще это делать? В домашний садик принимают уже с 1 года и 3 месяцев. И присматривать могут прямо до школы.

Но, по словам собеседниц, в основном ребятишки ходят до трех лет, потом получают путевку в муниципальное учреждение. А до этого долгожданного момента на восемь воспитанников (столько приходит обычно в «Капитошку») приходится два педагога. Они занимаются с малышами лепкой, физкультурой и прочими развивашками.

Есть и дополнительные платные уроки с приходящими педагогами, например английский. Одно занятие стоит 350 рублей. Еще периодически проводят практики с психологом.

Домашние сады не обязаны следовать классической образовательной программе, поэтому могут выжать из всех существующих методик только самое «вкусное» и подать детям. Что касается еды, тут тоже все как в приличном отеле. С пятиразовым питанием ни один растущий организм не останется голодным. Свежие блюда привозит трижды в день комбинат школьного питания.

Каши, фрукты, овощи, мясо, молочка — еще не все элементы детского меню. Так пирует не каждый взрослый. Питание обходится учреждению в 185 рублей за ребенка в день, и эта сумма уже входит в стоимость посещения.

Домашние детские сады в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

Как объясняет Екатерина Матис, еще одно важное отличие домашнего садика от государственного — гибкий режим работы, который так необходим родителям. Дом-сад работает с 7:30 утра до 7 вечера. Ребенка можно оставить в любое время и на любой период. Месячный абонемент на день стоит 13,9 тыс. рублей. На полдня — 8,5 тыс. Час пребывания — 180 рублей. На этапе знакомства с садиком некоторые дети могут прийти и поиграть 15 минут.

Но, по словам директора «Капитошки», это время быстро увеличивается до целого дня, ведь к домашнему садику даже стеснительные ребятишки привыкают быстро. Тем более воспитатели проявляют индивидуально-заботливый подход к каждому. Могут покачать на руках перед сном. Приготовить что-то отличное от общего меню. Или даже поиграть с малышом вместо дневного сна.

«Самое главное — завоевать доверие ребенка», — считает Матис. Судя по мнению родителей, «Капитошке» это удается.

Арина Первухина,

мама одной из воспитанниц детсада «Капитошка»:

«Капитошку» я впервые выбрала в 2015 году для своего сына. Тогда ему было полтора года, а я забеременела снова. Отдавать ребенка в государственные ясли не хотела. А домашний садик находился в моем подъезде. По отзывам поняла, что этот вариант — лучший для меня. Кроме того, во время прогулки на детской площадке я видела, как доброжелательно воспитатели общаются с ребятами. Сын стал ходить в этот садик. Но в три года «перерос» его, так как все-таки он больше рассчитан на малышей. И мы ушли в государственный сад. Когда подросла дочка, я отдала ее в «Капитошку». Платим около 13,5 тыс. рублей в месяц. Очень удобно, что в те дни, когда не приводим ребенка, делают перерасчет.

Домашние детские сады в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

С ней согласна и другая родительница.

Надежда Колобовникова,

мама одной из воспитанниц детсада «Капитошка»:

Когда дочери было 1,5 года, я искала недалеко от дома садик (заявка в государственный также была). Нашла «Капитошку» по отзывам знакомых. Мне важно было, чтобы за ребенком был индивидуальный уход. Когда узнала, сколько в группе человек, все вопросы отпали, хотя и стоимость не казалась низкой. Потом нам дали путевку в государственный сад, и тут началось самое интересное. Дочь плакала, не хотела ходить, жаловалась на одну из воспитательниц почти каждый день. В итоге мы вновь вернулись в «Капитошку». Воспитатели ежедневно проводят тематические игры на свежем воздухе, плюс детей фотографируют, и я вижу, насколько моему ребенку там нравится. Даже скучает, когда находится дома по болезни. Садик обходится по-разному, примерно 10 тыс. рублей в месяц, так как дочь посещает его не каждый день. В государственный, конечно, планируем, так как ребенок растет.

Любить и разговорить

Другой барнаульский мини-сад — «Малышок» — находится в новостройке на ул. Челюскинцев. Он, как и его обитатели, еще совсем дитя — «родился» в 2020 году, когда дочери директора Юлии Малыхиной было около двух лет. В этот момент женщина решила подарить заботу не только своему ребенку, но и другим.

По профессии Малыхина педагог-дефектолог, много лет проработала в государственном дошкольном учреждении, поэтому мастерски управляется с непоседами в одиночку. Однако больше пяти детей в день не берет. Видимо, чтобы избежать переизбытка объятий.

Домашние детские сады в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

В трехкомнатной квартире Юлии все стены в пастельных тонах. Такое цветовое решение успокаивает и детей, и взрослых. Сразу после приветствия хозяйка проводила меня в уборную вымыть руки. И даже я с моим полторашечным ростом почувствовала себя Гулливером, стоя над низенькой раковиной.

Так каждый маленький клиент может почувствовать себя самостоятельным блюстителем гигиены. Напротив умывальника такие же маленькие унитазы. В домашних садиках должно быть два санузла — один для взрослых, другой для детей.

После меня проводили в игровую. Небольшую, но интересную. Рассматривать ее хотелось даже мне. На голубых обоях делили место мышка, зайчик и ежик, парящие на воздушных шарах между облаков. На другой стене медведь ехал на велосипеде. Над ним висел телевизор, благодаря которому дети слушают музыку и танцуют. Не только же мультики смотреть.

Я села на маленький зеленый стульчик. Рядом стоял такого же цвета столик с игрушками. На нем шарики, кубики, животные, на вид как настоящие. Даже инструменты. Мальчик показывал мне, как шумит мини-дрель — звук как у «взрослой».

Домашние детские сады в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

Юлия сидела напротив с двумя девочками на коленях. Одна из них — ее дочь Даша. Малыхина принимает детей с года и до школы. Подготовкой к суровому школьному миру педагог тоже занимается. В выходные.

А с малышами Юлия работает в комфортном для них режиме, не помещая воспитанников в рамки. «Мы можем поучиться двадцать минут в одно время, еще двадцать — в другое, когда ребенок сам захочет. И так в течение дня. Я никого не заставляю. Может, человек не в настроении?»

Иногда родители водят ребенка и в муниципальный, и в домашний садик. Например, чтобы дольше оставлять дитя под присмотром.

Домашние детские сады в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

«Малышок» работает с 8 утра до 7 вечера. Стоят услуги мини-сада 8 тыс. рублей в месяц. Час — 100 рублей, в выходные чуть больше — 150. Едят дети пять раз в день, родителям сытый желудок потомка обходится в 100 рублей в день. Готовит на всех сама Юлия. Подопечные, кстати, тоже принимают участие в кулинарном процессе. По словам женщины, взрослые этим довольны и редко дают еду чадам с собой.

Для прогулок — большой двор с детской площадкой. Места хватает всем. Спит детвора на разноцветных раздвижных кроватках (такие часто используют в мини-садах). Одна легко превращается в три, а после сончаса снова компактно складывается. Еще есть стол для песочной терапии. Его «Малышок» берет в аренду за 500 рублей в неделю. Дети быстро «насыщаются» игрушками, так что тратиться на дорогое оборудование нет смысла. «Пылесошу каждый день», — смеется Юлия.

Домашние детские сады в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

Однако песочные игры — лишь малая часть обширной развивающей программы. В нее также входят математика, лепка, рисование, физкультура, развитие речи. Последний предмет — неофициальный профиль садика. К Малыхиной как к педагогу нередко обращаются родители, чьи дети имеют речевые проблемы. И тем не менее не все ребятишки приходят за «логопедическим» воспитанием. Много и тех, кому просто нравится уютная домашняя атмосфера.

Полина,

мама воспитанника детсада «Малышок»: