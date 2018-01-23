В Алтайском госуниверситете планируют открыть новый факультет

Эту идею озвучил ректор вуза Сергей Землюков во время годового отчета перед преподавателями и студентами, сообщает "Катунь 24".

Сергей Землюков,

ректор АлтГУ:

— Факультет будет готовить не только специалистов для фарминдустрии, но и специалистов, которые будут обладать исследовательскими компетенциями для разработки новых направлений лекарственных растений и другого потенциала Алтайского края.

В августе 2017 года в интервью "Интерфаксу" Землюков отмечал, что университет планирует запустить обучение по направлению "Химико-фармацевтическое производство". По его словам, в СФО такие кадры никто не готовит.

"Именно такие специалисты необходимы сегодня на предприятиях, где производят лекарственные препараты, в медицинской промышленности. Биотехнология — новое направление, а специалистов в этой сфере нет", — отмечал ректор.

В вузе altapress.ru рассказали, что пока открытие нового факультета только в планах и когда начнется набор — неизвестно. Пока только ясно, что готовить студентов нового факультета будут в том числе и на базе лабораторий, которые уже есть в университете, например, в Алтайском центре прикладной биотехнологии.