В Алтайском госуниверситете планируют открыть новый факультет

В Алтайском государственном университете планируют открыть новое учебное направление — химико-фармацевтический факультет. Там будут готовить специалистов для фармацевтических производств, а не для аптек, сообщили altapress.ru в пресс-службе университета.
Эту идею озвучил ректор вуза Сергей Землюков во время годового отчета перед преподавателями и студентами, сообщает "Катунь 24".
Сергей Землюков,
ректор АлтГУ:
— Факультет будет готовить не только специалистов для фарминдустрии, но и специалистов, которые будут обладать исследовательскими компетенциями для разработки новых направлений лекарственных растений и другого потенциала Алтайского края.
В августе 2017 года в интервью "Интерфаксу" Землюков отмечал, что университет планирует запустить обучение по направлению "Химико-фармацевтическое производство". По его словам, в СФО такие кадры никто не готовит.
"Именно такие специалисты необходимы сегодня на предприятиях, где производят лекарственные препараты, в медицинской промышленности. Биотехнология — новое направление, а специалистов в этой сфере нет", — отмечал ректор.
В вузе altapress.ru рассказали, что пока открытие нового факультета только в планах и когда начнется набор — неизвестно. Пока только ясно, что готовить студентов нового факультета будут в том числе и на базе лабораторий, которые уже есть в университете, например, в Алтайском центре прикладной биотехнологии.
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