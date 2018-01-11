В АлтГУ студенческий штаб будет квестами и флешмобами поддерживать Путина

В Алтайском госуниверситете актив учащихся вуза создал студенческий штаб по поддержке Владимира Путина на выборах президента. Как заявил глава штаба Иван Субочев, "это объединение единомышленников, которое планирует организовывать различные молодежные массовые мероприятия: концертные программы, квесты, флешмобы и т.д., не носящие агитационного характера".
Субочев, который также является председателем Объединенного совета обучающихся АлтГУ, сказал, что в основе решения вошедших в штаб молодых людей "лежит исключительно выражение гражданской позиции каждого студента".
Иван Субочев,
глава студенческий штаб АлтГУ по поддержке Владимира Путина на выборах президента:
— После заявления Владимира Владимировича Путина об участии в президентских выборах 2018 года студенты по всей стране поддержали это его начинание. В их число вошел и студенческий актив опорного Алтайского госуниверситета. Мы намерены всецело поддерживать действующего президента страны на предстоящих выборах, потому что за все время своего правления он показал, что значит эффективная внешняя и внутренняя политика, благодаря которой молодые специалисты могут всецело реализовать себя в различных отраслях российской экономики.
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