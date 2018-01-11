В АлтГУ студенческий штаб будет квестами и флешмобами поддерживать Путина

— После заявления Владимира Владимировича Путина об участии в президентских выборах 2018 года студенты по всей стране поддержали это его начинание. В их число вошел и студенческий актив опорного Алтайского госуниверситета. Мы намерены всецело поддерживать действующего президента страны на предстоящих выборах, потому что за все время своего правления он показал, что значит эффективная внешняя и внутренняя политика, благодаря которой молодые специалисты могут всецело реализовать себя в различных отраслях российской экономики.

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