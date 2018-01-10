В Кремле решили привлечь внимание к президентским выборам играми и селфи

Источники агентства рассказали, что в рамках проведения выборов планируется провести конкурс под названием "Фото на выборах", участники которого должны будут сделать фото на избирательном участке и выложить его в социальные сети. По мнению представителей администрации, это позволит привлечь избирателей от 19 до 39 лет и "создать позитивный фон и атмосферу праздника на участках". Победители конкурса, как ожидается, получат iPhone или iPad.

Также в администрации президента предложили провести на участках "Большие семейные игры" для тех, кто придет с детьми. Для детей и подростков властям регионов предложили устроить "Профориентирование", а также школьные референдумы по вопросам работы образовательных учреждений, пишет polit.ru.