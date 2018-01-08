ЦИК: среди претендентов на пост президента России есть кандидаты с "чудинкой"

Вчера, 16:52.
Политика

Среди самовыжвиженцев на президентские выборы есть претенденты "с чудинкой". Об этом рассказала глава центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в программе "Вести" на телеканале "Россия 1".

Элла Памфилова.
Элла Памфилова. Фото: из открытых источников в интернете.

Элла Памфилова,
глава ЦИК:

— Я не хочу давать какие-то характеристики, но есть с чудинкой претенденты. Один заявил, что он непременно должен сегодня сдать документы ровно в 22 часа 22 минуты.

Воскресенье, 7 января, был последним днём для подачи в ЦИК документов от самовыдвиженцев. И хотя Центризбирком получил 46 уведомлений от граждан, решивших баллотироваться на выборах главы государства в порядке самовыдвижения, реально документы подали только 15 человек, сообщает РИА Новости.

Факт

Выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года.

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