ЦИК не пустил на президентские выборы владельца стриптиз-клуба и жену муфтия

Вчера, 16:17.
Политика

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по итогам заседания 5 января отказалась регистрировать четыре группы избирателей, созданные для регистрации кандидатов в президенты России, сообщил РБК со ссылкой на сообщение Центризбиркома. Кандидатам от трех непарламентских партий ЦИК разрешила участвовать в выборах. 

Выборы президента-2018. Логотип.
Выборы президента-2018. Логотип. Фото: CC0.

В выборах не смогут принять участие:

  • жена и советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова,
  • активист за права обманутых дольщиков Татьяна Воловик,
  • экс-глава челябинского отделения партии "Родина" Андрей Яцун,
  • владелец стриптиз-клуба Лаки Ли.


Также комиссия постановила отказать в регистрации уполномоченных представителей "Партии малого бизнеса России", выдвинувшей кандидатом по пост президента своего лидера Юрия Сидорова.

Открыть избирательный счет разрешили:

  • кандидату от Партии социальной защиты Михаилу Козлову,
  • кандидату от партии "РОТ фронт" Наталье Лисицыной,
  • лидеру Монархической партии Антону Бакову.


Избирательная комиссия также зарегистрировала уполномоченных представителей политической партии "Альянс Зеленых", выдвинувшей в кандидаты на пост президента Эльвиру Агурбаш.

2 января член Центризбиркома Евгений Шевченко рассказал, что по состоянию на конец декабря поступило 60 уведомлений о выдвижении кандидатов на должность президента.

5 января в 15 городах России были открыты точки сбора подписей в поддержку выдвижения действующего президента Владимира Путина. Он подал документы в ЦИК еще 27 декабря, комиссия зарегистрировала его кандидатуру. 

Главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального ЦИК регистрировать отказалась, объяснив это непогашенной судимостью по "делу "Кировлеса". Навальный обжаловал это решение в Верховном суде, суд признал вердикт комиссии законным, после этого Навальный подал жалобу уже на решение суда.

Кроме того, ЦИК отказала в регистрации бизнесмену Сергею Полонскому.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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