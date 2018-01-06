ЦИК не пустил на президентские выборы владельца стриптиз-клуба и жену муфтия

В выборах не смогут принять участие:

жена и советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова,

активист за права обманутых дольщиков Татьяна Воловик,

экс-глава челябинского отделения партии "Родина" Андрей Яцун,

владелец стриптиз-клуба Лаки Ли.



Также комиссия постановила отказать в регистрации уполномоченных представителей "Партии малого бизнеса России", выдвинувшей кандидатом по пост президента своего лидера Юрия Сидорова.



Открыть избирательный счет разрешили:

кандидату от Партии социальной защиты Михаилу Козлову,

кандидату от партии "РОТ фронт" Наталье Лисицыной,

лидеру Монархической партии Антону Бакову.



Избирательная комиссия также зарегистрировала уполномоченных представителей политической партии "Альянс Зеленых", выдвинувшей в кандидаты на пост президента Эльвиру Агурбаш.



2 января член Центризбиркома Евгений Шевченко рассказал, что по состоянию на конец декабря поступило 60 уведомлений о выдвижении кандидатов на должность президента.



5 января в 15 городах России были открыты точки сбора подписей в поддержку выдвижения действующего президента Владимира Путина. Он подал документы в ЦИК еще 27 декабря, комиссия зарегистрировала его кандидатуру.



Главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального ЦИК регистрировать отказалась, объяснив это непогашенной судимостью по "делу "Кировлеса". Навальный обжаловал это решение в Верховном суде, суд признал вердикт комиссии законным, после этого Навальный подал жалобу уже на решение суда.



Кроме того, ЦИК отказала в регистрации бизнесмену Сергею Полонскому.



Выборы президента России пройдут 18 марта.