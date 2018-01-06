ЦИК не пустил на президентские выборы владельца стриптиз-клуба и жену муфтия

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по итогам заседания 5 января отказалась регистрировать четыре группы избирателей, созданные для регистрации кандидатов в президенты России, сообщил РБК со ссылкой на сообщение Центризбиркома. Кандидатам от трех непарламентских партий ЦИК разрешила участвовать в выборах.
В выборах не смогут принять участие:
- жена и советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова,
- активист за права обманутых дольщиков Татьяна Воловик,
- экс-глава челябинского отделения партии "Родина" Андрей Яцун,
- владелец стриптиз-клуба Лаки Ли.
Также комиссия постановила отказать в регистрации уполномоченных представителей "Партии малого бизнеса России", выдвинувшей кандидатом по пост президента своего лидера Юрия Сидорова.
Открыть избирательный счет разрешили:
- кандидату от Партии социальной защиты Михаилу Козлову,
- кандидату от партии "РОТ фронт" Наталье Лисицыной,
- лидеру Монархической партии Антону Бакову.
Избирательная комиссия также зарегистрировала уполномоченных представителей политической партии "Альянс Зеленых", выдвинувшей в кандидаты на пост президента Эльвиру Агурбаш.
2 января член Центризбиркома Евгений Шевченко рассказал, что по состоянию на конец декабря поступило 60 уведомлений о выдвижении кандидатов на должность президента.
5 января в 15 городах России были открыты точки сбора подписей в поддержку выдвижения действующего президента Владимира Путина. Он подал документы в ЦИК еще 27 декабря, комиссия зарегистрировала его кандидатуру.
Главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального ЦИК регистрировать отказалась, объяснив это непогашенной судимостью по "делу "Кировлеса". Навальный обжаловал это решение в Верховном суде, суд признал вердикт комиссии законным, после этого Навальный подал жалобу уже на решение суда.
Кроме того, ЦИК отказала в регистрации бизнесмену Сергею Полонскому.
Выборы президента России пройдут 18 марта.
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