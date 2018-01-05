В России начали собирать подписи в поддержку самовыдвижения Путина

Первые в России пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборы главы государства открылись в пятницу в Хабаровске, сообщает ТАСС.
"В двух пунктах в городе Хабаровске волонтеры начали сбор подписей в поддержку кандидата в президенты самовыдвиженца Владимира Путина", - сказала Анастасия Брага, региональный координатор участвующего в сборе подписей движения "Волонтеры Победы".
По ее словам, подписи будут собирать в строгом соответствии с законом. Самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей, причем на каждый субъект РФ должно приходиться не менее 7,5 тыс. подписей граждан, проживающих на его территории.
Напомним, 27 декабря президент РФ Владимир Путин приехал в Центризбирком РФ, чтобы лично подать документы для выдвижения в качестве кандидата на пост главы государства.
Справка
Путин уже в третий раз идет на выборы президента как самовыдвиженец. Его выдвигает инициативная группа избирателей. В 2000 году (тогда еще в качестве и.о. президента) и в 2003 году он также приходил в ЦИК "записываться в кандидаты" в качестве самовыдвиженца. В 2011 году на пост главы государства его выдвигала "Единая Россия".
Решение о самовыдвижении Путина в качестве кандидата в президенты на выборах в марте 2018 года единогласно поддержано инициативной группой избирателей.
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