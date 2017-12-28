Путин сам привез документы в Центризбирком

27 декабря президент РФ Владимир Путин приехал в Центризбирком РФ, чтобы лично подать документы для выдвижения в качестве кандидата на пост главы государства, сообщает "Интерфакс".
Их у Путина принимали сотрудники рабочей группы ЦИК: член комиссии Александр Клюкин и начальник управления Центризбиркома по организации избирательного процесса Елена Орловская. По завершении процедуры стороны подписали протокол о приеме документов.
"Все представленные документы подлежат обязательной проверке на соответствие нормам закона в течение максимум пяти дней. Для проверки будут направлены 15 запросов в 12 ведомств", — сообщили в пресс-службе ЦИК.
После проверки документов ЦИК должен принять решение о регистрации группы избирателей в поддержку самовыдвижения Путина, и в этом случае он сможет начать сбор подписей в свою поддержку. По закону их должно быть не менее 300 тысяч, пишет bfm.ru.
Справка
Путин уже в третий раз идет на выборы президента как самовыдвиженец. Его выдвигает инициативная группа избирателей. В 2000 году (тогда еще в качестве и.о. президента) и в 2003 году он также приходил в ЦИК "записываться в кандидаты" в качестве самовыдвиженца. В 2011 году на пост главы государства его выдвигала "Единая Россия".
Решение о самовыдвижении Путина в качестве кандидата в президенты на выборах в марте 2018 года единогласно поддержано инициативной группой избирателей.
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