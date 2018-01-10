Выборы президента. В избирательный фонд Жириновского внесли денег в 13 раз больше, чем за Явлинского

9 января Центризбирком зарегистрировал доверенных лиц Григория Явлинского (партия "Яблоко") и Владимира Жириновского (ЛДПР), выдвинувшихся в качестве кандидатов на выборах президента России. Также ЦИК рассказал о том, сколько денег в избирательные фонды перечислили четыре политические партии, выдвинувшие кандидатов.
- 400 миллионов рублей поступили в избирательный фонд Владимира Путина, идущего самовыдвиженцем;
- 200 миллионов рублей перечислила ЛДПР в избирательный фонд кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Жириновского;
- 19,44 миллиона рублей составил размер фонда кандидата от партии "Гражданская инициатива" Ксении Собчак составил
- 15 миллионов рублей перечислила "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко" в фонд кандидата Григория Явлинского;
- 700 тысяч рублей поступили в фонд кандидата Бориса Титова от "Партии роста";
- 350 тысяч рублей перевела "Коммунистическая партия "Коммунисты России" кандидату Максиму Сурайкину.
- 200 тысяч рублей внес в фонд самовыдвиженец Владимир Михайлов;
- 100 тысяч рублей в фонде лидера Партии социальных реформ Станислава Полищука;
- 50 тысяч рублей направлено в фонд кандидата от Партии добрых дел Екатерины Гордон;
- 30 тысяч рублей у лидера партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина;
- 8 тысяч рублей в фонде вице-президента агрокомплекса "Мортадель" Эльвиры Агурбаш;
- а вот избирательный фонд кандидата от КПРФ Павла Грудинина на 5 января составлял всего 1066 рублей.
Николай Булаев,
заместитель Председателя ЦИК России:
— Избирательные фонды кандидатов формируются только за счет собственных денежных средств кандидата или денежных средств, перечисленные партией, которая выдвинула кандидата, или же добровольных пожертвований граждан и юридических лиц. При этом средства, которые кандидат может перечислить в свой фонд самостоятельно, не могут превышать 10 процентов от предельной суммы всех расходов из средств его избирательного фонда. Предельная сумма составляет 400 миллионов рублей. Партия, которая выдвинула кандидата, имеет право внести до 50 процентов этой суммы. Добровольные пожертвования граждан и юридических лиц не могут превышать соответственно 1,5 процента и 7 процентов для каждого гражданина или юридического лица от предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда кандидата.
Избирком будет принимать документы от кандидатов, выдвинутых политическими партиями, до полуночи 12 января 2018 года.
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