Выборы президента. В избирательный фонд Жириновского внесли денег в 13 раз больше, чем за Явлинского

— Избирательные фонды кандидатов формируются только за счет собственных денежных средств кандидата или денежных средств, перечисленные партией, которая выдвинула кандидата, или же добровольных пожертвований граждан и юридических лиц. При этом средства, которые кандидат может перечислить в свой фонд самостоятельно, не могут превышать 10 процентов от предельной суммы всех расходов из средств его избирательного фонда. Предельная сумма составляет 400 миллионов рублей. Партия, которая выдвинула кандидата, имеет право внести до 50 процентов этой суммы. Добровольные пожертвования граждан и юридических лиц не могут превышать соответственно 1,5 процента и 7 процентов для каждого гражданина или юридического лица от предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда кандидата.