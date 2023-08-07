В Алтайском крае создают учебно-производственные кластеры для решения кадровой проблемы. Сколько это стоит?

В регионе продолжается создание учебно-производственных кластеров по федеральной программе «Профессионалитет» - коллабораций между организациями среднего профессионального образования и производственными предприятиями. На программу выделяются сотни миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов, в финансировании участвуют и промышленный сектор, и сами учебные заведения.

Все для производства

Изначально «Профессиналитет» - продолжение большого проекта «Молодые профессионалы», который был направлен на обновление материально-технической базы учреждений среднего профессионального образования. Эти учреждения давно требовали модернизации. У федерального Министерства просвещения и науки родился новый проект, который должен буквально синхронизировать среднее образование и реальный сектор экономики.

Суть проекта в том, что учреждения будут готовить кадры непосредственно под того работодателя, который также станет партнером.

Ранее мастерские техникумов и колледжей оснащались за счет краевого бюджета или собственных, достаточно ограниченных средств, то теперь они поддерживаются федеральными миллионами и немалыми деньгами будущих работодателей.

Все оборудование приобретают только по согласованию с производственным партнером. Зависит это от многого, например, от госзаказов предприятия. Соответственно все оборудование той или иной мастерской будет именно таким, на каком выпускникам придется работать, когда их возьмут в штат.

Главное условие проекта - трудоустройство не менее 85% выпускников по программам, которые выбрал работодатель.

Учебная программа «Профессионалитета» отличается от обычной достаточно коротким сроком - 1 год 10 месяцев - и гораздо большим упором на практические занятия.

Алтайский транспортный техникум. Altapress.ru.

Первый опыт

Первый кластер в сфере легкой промышленности в 2022 году создали в Алтайской академии гостеприимства. Партнером стало предприятие «БТК групп». На реализации этого проекта выделили 130 млн рублей: 100 из федерального бюджета, 10 из краевого и 20 направило само предприятие.

Начальник отдела профессионального образования регионального минобра Наталья Дмитриева говорит, что на «БТК групп» сложилась к тому времени катастрофическая проблема с кадрами. А это крупнейшее российское предприятие по пошиву спецодежды, в том числе по гособоронзаказу. После вхождения в «Профессионалитет» предприятие готовит будущих специалистов на конкретные рабочие места.

Алтайский транспортный техникум. Altapress.ru.

«Горячие» отрасли

Вслед за академией гостеприимства в этом году в «Профессионалитет» вступили еще четыре образовательных учреждения.

До конца 2023 года сформируют машиностроительный кластер на базе Алтайского политехнического техникума. Ключевым работодателем стал приборостроительный завод «Ротор». Директор техникума Елена Андреева говорит, что с таким партнером в «Профессионалитет» вступать был не страшно и легко.

Сегодня готовятся документы о том, что программы подготовки в техникуме поддержат еще два краевых промышленных гиганта - завод прецизионных изделий и «Барнаултрансмаш».

В этом году политехнический набирает в программу 100 человек, 75 из них на базе 9 классов. Готовить будут токарей на станках с ЧПУ, наладчик станков и оборудование механообработки, а также по специальности «Технология машиностроения». Спрос на этих специалистов многократно превышает предложение.

Алтайский политехнический техникум. Altapress.ru. Алтайский политехнический техникум. Altapress.ru. Алтайский политехнический техникум. Altapress.ru. Алтайский политехнический техникум. Altapress.ru. Алтайский политехнический техникум. Altapress.ru. Алтайский политехнический техникум. Altapress.ru. Алтайский политехнический техникум. Altapress.ru. Алтайский политехнический техникум. Altapress.ru.

Транспортный кластер представит Алтайский транспортный техникум. У него несколько партнеров: «Ал Авто Сервис», автоцентр «КамАЗ», Барнаульское ДСУ №4, ИП Багинский Д.Н., «Алт Авто» «Вианор». Якорным партнером станет завод «Сибэнергомаш».

На создание машиностроительного и транспортного кластеров выделено 200 млн рублей из федерального бюджета, 10 из краевого, образовательные организации и партнеры вложили еще 29,2 млн рублей.

Алтайский транспортный техникум. Altapress.ru.

Мастер по ремонту автомобилей (бывший автомеханик) - на сегодня самая популярная профессия, которую можно получить в транспортном техникуме, говорит заместитель директора по учебно-методической работе Елена Лебедева. Конкуренцию составляет направление «Техническое обслуживание двигателей, систем и агрегатов». Это топовые направления, на которые уже есть конкурс около четырех человек на место.

Помимо этого в программу «Профессионалитет» вошли направления «Организация перевозок и управление на транспорте» (логисты), «Машинист крана» и «Машинист дорожных и строительных машин».

Туризм и сельское хозяйство

Также в 2023 году Бийский промышленно-технологический колледж вместе с «Курортом Белокуриха» будет готовить кадры в кластере «Туризм и сфера услуг». На это направлено 71,1 млн рублей из федерального и краевого бюджетов, плюс 700 тыс. составит вклад колледжа и «Курорта Белокуриха».

Директор Алиса Балабасова говорит, что сейчас здесь готовятся к проведению ремонта и закупают оборудование и мебель для современных производственных лабораторий и практических баз, полным ходом идет приемная кампания.

Алина Балабасова, директор Бийского промышленно-технологического колледжа. Altapress.ru.

Кроме промышленно-технологического колледжа в программе участвуют Бочкаревский, Солонешенский и Бийский лицеи профессионального образования, они набирают по 25 человек. Колледж - 81. Направления, которые вошли в программу, - «Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья» и «Поварское и кондитерское дело».

В 2024 году к «Профессионалитету» присоединится Барнаульский педагогический колледж, здесь создадут образовательный кластер «Педагогика» за 61 млн рублей. Н будет готовить специалистов для комитетов по образованию и школы четырех муниципалитетов края.

Бийский промышленно-технологический колледж . Altapress.ru.

Также в 2024 году в крае создадут два кластера по направлению «Сельское хозяйство» - на базе аграрного университета и Международного колледжа сыроделия и профессиональных технологий. На это выделят 200 млн рублей из федерального бюджета, 12 млн - из краевого, 24,55 млн составят вложения со стороны работодателей и 4 млн направят сами образвательные организации.