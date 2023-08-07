В Алтайском крае создают учебно-производственные кластеры для решения кадровой проблемы. Сколько это стоит?

Все для производства
Изначально «Профессиналитет» - продолжение большого проекта «Молодые профессионалы», который был направлен на обновление материально-технической базы учреждений среднего профессионального образования. Эти учреждения давно требовали модернизации. У федерального Министерства просвещения и науки родился новый проект, который должен буквально синхронизировать среднее образование и реальный сектор экономики.
Суть проекта в том, что учреждения будут готовить кадры непосредственно под того работодателя, который также станет партнером.
Ранее мастерские техникумов и колледжей оснащались за счет краевого бюджета или собственных, достаточно ограниченных средств, то теперь они поддерживаются федеральными миллионами и немалыми деньгами будущих работодателей.
Все оборудование приобретают только по согласованию с производственным партнером. Зависит это от многого, например, от госзаказов предприятия. Соответственно все оборудование той или иной мастерской будет именно таким, на каком выпускникам придется работать, когда их возьмут в штат.
Главное условие проекта - трудоустройство не менее 85% выпускников по программам, которые выбрал работодатель.
Учебная программа «Профессионалитета» отличается от обычной достаточно коротким сроком - 1 год 10 месяцев - и гораздо большим упором на практические занятия.
Первый опыт
Первый кластер в сфере легкой промышленности в 2022 году создали в Алтайской академии гостеприимства. Партнером стало предприятие «БТК групп». На реализации этого проекта выделили 130 млн рублей: 100 из федерального бюджета, 10 из краевого и 20 направило само предприятие.
Начальник отдела профессионального образования регионального минобра Наталья Дмитриева говорит, что на «БТК групп» сложилась к тому времени катастрофическая проблема с кадрами. А это крупнейшее российское предприятие по пошиву спецодежды, в том числе по гособоронзаказу. После вхождения в «Профессионалитет» предприятие готовит будущих специалистов на конкретные рабочие места.
«Горячие» отрасли
Вслед за академией гостеприимства в этом году в «Профессионалитет» вступили еще четыре образовательных учреждения.
До конца 2023 года сформируют машиностроительный кластер на базе Алтайского политехнического техникума. Ключевым работодателем стал приборостроительный завод «Ротор». Директор техникума Елена Андреева говорит, что с таким партнером в «Профессионалитет» вступать был не страшно и легко.
Сегодня готовятся документы о том, что программы подготовки в техникуме поддержат еще два краевых промышленных гиганта - завод прецизионных изделий и «Барнаултрансмаш».
В этом году политехнический набирает в программу 100 человек, 75 из них на базе 9 классов. Готовить будут токарей на станках с ЧПУ, наладчик станков и оборудование механообработки, а также по специальности «Технология машиностроения». Спрос на этих специалистов многократно превышает предложение.
Транспортный кластер представит Алтайский транспортный техникум. У него несколько партнеров: «Ал Авто Сервис», автоцентр «КамАЗ», Барнаульское ДСУ №4, ИП Багинский Д.Н., «Алт Авто» «Вианор». Якорным партнером станет завод «Сибэнергомаш».
На создание машиностроительного и транспортного кластеров выделено 200 млн рублей из федерального бюджета, 10 из краевого, образовательные организации и партнеры вложили еще 29,2 млн рублей.
Мастер по ремонту автомобилей (бывший автомеханик) - на сегодня самая популярная профессия, которую можно получить в транспортном техникуме, говорит заместитель директора по учебно-методической работе Елена Лебедева. Конкуренцию составляет направление «Техническое обслуживание двигателей, систем и агрегатов». Это топовые направления, на которые уже есть конкурс около четырех человек на место.
Помимо этого в программу «Профессионалитет» вошли направления «Организация перевозок и управление на транспорте» (логисты), «Машинист крана» и «Машинист дорожных и строительных машин».
Туризм и сельское хозяйство
Также в 2023 году Бийский промышленно-технологический колледж вместе с «Курортом Белокуриха» будет готовить кадры в кластере «Туризм и сфера услуг». На это направлено 71,1 млн рублей из федерального и краевого бюджетов, плюс 700 тыс. составит вклад колледжа и «Курорта Белокуриха».
Директор Алиса Балабасова говорит, что сейчас здесь готовятся к проведению ремонта и закупают оборудование и мебель для современных производственных лабораторий и практических баз, полным ходом идет приемная кампания.
Кроме промышленно-технологического колледжа в программе участвуют Бочкаревский, Солонешенский и Бийский лицеи профессионального образования, они набирают по 25 человек. Колледж - 81. Направления, которые вошли в программу, - «Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья» и «Поварское и кондитерское дело».
В 2024 году к «Профессионалитету» присоединится Барнаульский педагогический колледж, здесь создадут образовательный кластер «Педагогика» за 61 млн рублей. Н будет готовить специалистов для комитетов по образованию и школы четырех муниципалитетов края.
Также в 2024 году в крае создадут два кластера по направлению «Сельское хозяйство» - на базе аграрного университета и Международного колледжа сыроделия и профессиональных технологий. На это выделят 200 млн рублей из федерального бюджета, 12 млн - из краевого, 24,55 млн составят вложения со стороны работодателей и 4 млн направят сами образвательные организации.