В алтайском Минобре рассказали, как будет проходить устный экзамен по русскому языку в 9-х классах

Заявление на экзамены ГИА нужно подать до 1 марта 2019 года. А еще раньше, до 29 января, надо написать заявление на собеседование по русскому языку. Оно будет проходить 13 февраля, 13 марта и 6 мая, так что при «незачете» будет возможность пересдачи.
В конце 2018 года этот новый вид экзамена опробировали во многих регионах. Введению предшествовала долгая дискуссия о том, что «механизированные» тесты по русскому языку не могут оценить коммуникативные, речевые компетенции школьника и навык осмысления текста. Теперь все это поддается оценке с помощью собеседования.
На прием экзамена отводится примерно 15 минут. По словам учителя русского языка и литературы школы № 59 Ирины Филипповой, эта цифра не регламентирована, если ребенок разволновался, ему дадут время успокоиться и начать ответ заново. И вообще, экзамен сделают максимально комфортным — без видеокамер и металлодетекторов.
Кроме того, не нужно идти в другую школу, собеседование проведут в родных стенах и максимально щадяще. В экзаменационном классе не будет «лишних» зрителей, только ученик, собеседник из числа учителей-предметников и эксперт-учитель русского языка и литературы, который выставляет оценки.
Задание состоит из четырех частей:
- чтение текста вслух (это научно-популярные материалы об известных в стране людях),
- его пересказ с привлечением дополнительной информации (ученику предложат готовую цитату для включения в пересказ),
- монологическое высказывание по одной из выбранных тем (это может быть описание фотографии, рассказ о событии или рассуждение по вопросу, он состоит примерно из 10 предложений),
- диалог с экзаменатором (ученик отвечает на вопросы собеседника).
Работу ученика будут оценивать по множеству параметров. В их числе — темп чтения, речевые ошибки, интонация, грамматическая, орфоэпическая и фактическая точность, полнота ответа и прочее. Максимально возможная сумма баллов — 19. Для того чтобы получить «зачет» достаточно 10.
Ирина Филиппова говорит, что во всех школах края проводят «репетиции» собеседования. Многие ученики говорят, что это гораздо лучше и проще, чем писать сочинение. Большинство ребят справляются, свободно выражают свои мысли и легко вступают в диалог.