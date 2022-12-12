12 декабря
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Образование

В алтайском селе после капитального ремонта открылась школа

В Бурлинском районе Михайловская средняя общеобразовательная школа снова распахнула свои двери после капремонта. Из краевого и федерального бюджетов на реконструкцию и новое оборудование было выделено 75 млн рублей. Об этом сообщает Минобрнауки Алтайского края.

В Бурлинском районе состоялось открытие школы после капремонта
В Бурлинском районе состоялось открытие школы после капремонта
Министерство образования и науки Алтайского края

Из четырех базовых школ в районе отремонтировали уже три — Устьянская, Новопесчанская и Михайловская.

Бурлинскую же планируют обновить в 2024 году. Также в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» открылся Центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».

Современное оборудование, цифровые лаборатории и робототехнические наборы появились в кабинетах химии, физики, биологии и информатики.

Школьникам такие технологические классы помогут получить более глубокие знания.

В Бурлинском районе состоялось открытие школы после капремонта
В Бурлинском районе состоялось открытие школы после капремонта
Министерство образования и науки Алтайского края

Капитальные ремонты в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» в 2022 году ведутся в 43 школах. Из них 36 находятся в селах края.

В нынешнем году будут завершены на 33 объекта работы, в июле-августе 2023 года — еще на 10.

Из федерального бюджета на реализацию программы выделяется более 2,13 млрд. рублей.

Ранее стало известно, когда алтайские школьники пойдут на каникулы 2022−2023.

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