В алтайском селе после капитального ремонта открылась школа

Из четырех базовых школ в районе отремонтировали уже три — Устьянская, Новопесчанская и Михайловская.
Бурлинскую же планируют обновить в 2024 году. Также в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» открылся Центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».
Современное оборудование, цифровые лаборатории и робототехнические наборы появились в кабинетах химии, физики, биологии и информатики.
Школьникам такие технологические классы помогут получить более глубокие знания.
Капитальные ремонты в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» в 2022 году ведутся в 43 школах. Из них 36 находятся в селах края.
В нынешнем году будут завершены на 33 объекта работы, в июле-августе 2023 года — еще на 10.
Из федерального бюджета на реализацию программы выделяется более 2,13 млрд. рублей.
Ранее стало известно, когда алтайские школьники пойдут на каникулы 2022−2023.
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