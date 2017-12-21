В АлтГТУ сегодня выберут нового ректора

На должность руководителя вуза претендуют 2 кандидата. Это исполняющий обязанности ректора Андрей Марков и декан энергетического факультета Станислав Хомутов, сообщают "Вести Алтай".
В голосовании будут участвовать 244 человека. Среди них студенты, а также представители подразделений вуза и его филиалов.
Преподаватели и студенты выслушают программы кандидатов и проголосуют. Голосование будет тайным. Избранный ректор не сможет себя назвать ректором, пока не будет приказа министерства образования и науки, пока не будет подписан договор, отметил Сергей Химочка, председатель комиссии по выборам ректора АлтГТУ.
Все формальные процедуры по утверждению нового ректора планируют завершить до февраля следующего года.
Пост ректора АлтГТУ остается вакантным уже больше года. Министр образования Дмитрий Ливанов во время совещания в мае 2016 года уволил прежнего ректора Александра Ситникова. И.о. ректора тогда стал Андрей Максименко. Весной 2017 года должны были пройти выборы ректора, однако Минобр и краевые власти забраковали все кандидатуры. В августе и.о. ректора стал Андрей Марков, и процедуру выборов запустили заново.
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