В АлтГУ не согласны в претензиями по поводу дефицита мест в общежитиях

Претензии факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ по поводу дефицита мест в общежитиях для их студентов не имеют под собой никакой почвы. Это следует из ответа вуза на запрос altapress.ru. По данным руководства, факультету выделили даже больше мест. Однако в целом по университету 750 студентам мест в общежитиях не хватит.

Факультету дали больше , чем надо

Скандал вокруг мест в общежитиях разгорелся с подачи алтайских коммунистов, которые распространили пост замдекана факультета массовых коммуникаций Марии Наумовой в соцсетях о том, что число нуждающихся в общежитии «очень сильно» превышает количество мест.

Как следует из ответа вуза (подписан Дмитрием Марьиным, начальником управления информации и медиакоммуникаций), факультету выделили сразу 215 мест, а потом еще 20 — по письму из деканата. Но в итоге сам факультет подал список к заселению на 192 студента, а на 3 сентября заселились и вовсе 188 человек.

750 студентов — без мест

Однако в целом по вузу ситуация выглядит так. Согласно заявлениям, собранным с подразделений АлтГУ в июле, в местах в общежитиях нуждались 2665 студентов. По факту университет может предоставить только 1907 мест. Разница — 758.

При этом на сайте вуза есть презентации всех пяти общежитий АлтГУ. Если сложить максимальное число мест, указанное в каждой из них, то получится цифра 2144. Но и она не закрывает всю потребность.

Как выглядит корпус нового общежития АлтГУ. asu.ru

Как помогает колледж сыроделия

Уже несколько лет АлтГУ для решения проблемы обращается в Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий, у которого его свое общежитие в Барнауле на ул. Путиловской, 53. Студентам предлагают жить там.

Однако из данных, которые содержатся на сайте самого колледжа, следует, что общее число мест в общежитии — всего 314. На всех: и своих, и приглашенных. В колледже altapress.ru без запроса сообщили только то, что сейчас относительно студентов АлтГУ вопрос обсуждается.

В Барнауле проверяют общежития. Август , 2015. barnaul.org

Сколько стоит

СМИ сообщали, что проживание в общежитии колледжа якобы значительно дороже. Однако подтвердить это наверняка не удалось.

Стоимость проживания в общежитиях университета для поступивших на бюджетный набор такая:

№ 1 ( на ул. Полярной , 34/1) и № 2 ( на ул. 80 Гвардейской дивизии , 2 к.3) — 878 рублей в месяц,

на ул. Полярной 34/1) и № 2 на ул. 80 Гвардейской дивизии 2 к.3) — 878 рублей в месяц, № 3 ( на ул. Э. Алексеевой , 6) — 472 рубля в месяц,

на ул. Э. Алексеевой 6) — 472 рубля в месяц, № 4 ( на ул. Крупской , 103) — 1132 рубля в месяц,

на ул. Крупской 103) — 1132 рубля в месяц, № 5 ( «Универ Сити» на ул. Червонной , 5) — 1732 рубля в месяц.

Для «платников» цена на 25−45% выше.

Какую цену платят студенты АлтГУ за проживание в общежитии колледжа, в университете не сообщили. На сайте колледжа цена на этот год не опубликована, но на начало прошлого учебного года она составляла 882 рубля в месяц в отопительный период. Впрочем, для сторонних студентов она могла быть и выше.