В АлтГУ не согласны в претензиями по поводу дефицита мест в общежитиях

Факультету дали больше, чем надо
Скандал вокруг мест в общежитиях разгорелся с подачи алтайских коммунистов, которые распространили пост замдекана факультета массовых коммуникаций Марии Наумовой в соцсетях о том, что число нуждающихся в общежитии «очень сильно» превышает количество мест.
Как следует из ответа вуза (подписан Дмитрием Марьиным, начальником управления информации и медиакоммуникаций), факультету выделили сразу 215 мест, а потом еще 20 — по письму из деканата. Но в итоге сам факультет подал список к заселению на 192 студента, а на 3 сентября заселились и вовсе 188 человек.
750 студентов — без мест
Однако в целом по вузу ситуация выглядит так. Согласно заявлениям, собранным с подразделений АлтГУ в июле, в местах в общежитиях нуждались 2665 студентов. По факту университет может предоставить только 1907 мест. Разница — 758.
При этом на сайте вуза есть презентации всех пяти общежитий АлтГУ. Если сложить максимальное число мест, указанное в каждой из них, то получится цифра 2144. Но и она не закрывает всю потребность.
Как помогает колледж сыроделия
Уже несколько лет АлтГУ для решения проблемы обращается в Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий, у которого его свое общежитие в Барнауле на ул. Путиловской, 53. Студентам предлагают жить там.
Однако из данных, которые содержатся на сайте самого колледжа, следует, что общее число мест в общежитии — всего 314. На всех: и своих, и приглашенных. В колледже altapress.ru без запроса сообщили только то, что сейчас относительно студентов АлтГУ вопрос обсуждается.
Сколько стоит
СМИ сообщали, что проживание в общежитии колледжа якобы значительно дороже. Однако подтвердить это наверняка не удалось.
Стоимость проживания в общежитиях университета для поступивших на бюджетный набор такая:
- № 1 (на ул. Полярной, 34/1) и № 2 (на ул. 80 Гвардейской дивизии, 2 к.3) — 878 рублей в месяц,
- № 3 (на ул. Э. Алексеевой, 6) — 472 рубля в месяц,
- № 4 (на ул. Крупской, 103) — 1132 рубля в месяц,
- № 5 («Универ Сити» на ул. Червонной, 5) — 1732 рубля в месяц.
Для «платников» цена на 25−45% выше.
Какую цену платят студенты АлтГУ за проживание в общежитии колледжа, в университете не сообщили. На сайте колледжа цена на этот год не опубликована, но на начало прошлого учебного года она составляла 882 рубля в месяц в отопительный период. Впрочем, для сторонних студентов она могла быть и выше.