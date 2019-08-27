Со студентов АлтГУ требуют неподъемную плату за общежитие

Коммунисты ссылаются на замдекана факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии по внеучебной деятельности Марию Наумову, которая написала в соцсетях, что в новом учебном году число нуждающихся в общежитии «очень сильно» превышает количество мест.
В первую очередь университет обязан заселить первокурсников отдельных групп населения — иностранцы, сироты, «квотники» и другие.
Поэтому студентам старших курсов предлагают другое общежитие на ул. Путиловская, 53. Это здание вуз арендует у колледжа сыроделия. Стоимость проживания там в два раза выше, и оплатить ее необходимо сразу за год, отмечает в ответном сообщении студент, не раскрывающий свое имя.
«Нас за неделю предупреждают о повышении платы за общежитие в два раза. Два года назад было 8 тысяч, потом стало 10 тысяч, теперь в новом общежитии плата будет больше 20 тысяч. Причем платить надо сразу за год. Я думаю, для большинства студентов очень сложно достать за такой маленький срок такие деньги», — говорится в сообщении студента.
Руководитель фракции КПРФ в АКЗС Мария Прусаква направила обращение врио ректора АлтГУ Сергею Бочарову с просьбой предоставить информацию о сложившейся ситуации.
Свой запрос в вуз по требованию начальника управления информации и медиакоммуникаций госуниверситета Дмитрия Марьина направила и редакция altapress.ru.
Студенческий ЖК «Универ-Сити» на ул. Червонной, 5 сдали в 2018 году. Сообщалось, что это самое высокое общежитие в Сибирском федеральном округе и самый крупный за Уралом студенческий комплекс. Общая стоимость проекта — более 500 млн рублей.
Заселить студентов планировали еще летом 2017 года, однако подрядчик задержал срок сдачи работ. В начале ноября 2017 года на месте строительства прошла внеплановая проверка, в результате которой выявили 14 нарушений.
Всего количество жилых комнат в общежитиях АлтГУ составляет 968, говорится на сайте вуза. Общежитие № 1 — 79; № 2 — 76; № 3 — 95; № 4 — 235, № 5 — Студенческий жилой комплекс «Универ-Cити» — 483.