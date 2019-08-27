Со студентов АлтГУ требуют неподъемную плату за общежитие

Вокруг общежития Алтайского госуниверситета снова начинается скандал. На этот раз в нем остро не хватает мест. Студентов отправляют на заселение в другое общежитие, но при этом требуют плату за год, что для многих оказывается непосильной суммой. Об этом сообщил крайком КПРФ. Оперативно дать комментарий по ситуации в вузе altapress.ru отказались.

Коммунисты ссылаются на замдекана факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии по внеучебной деятельности Марию Наумову, которая написала в соцсетях, что в новом учебном году число нуждающихся в общежитии «очень сильно» превышает количество мест.

В первую очередь университет обязан заселить первокурсников отдельных групп населения — иностранцы, сироты, «квотники» и другие.

Поэтому студентам старших курсов предлагают другое общежитие на ул. Путиловская, 53. Это здание вуз арендует у колледжа сыроделия. Стоимость проживания там в два раза выше, и оплатить ее необходимо сразу за год, отмечает в ответном сообщении студент, не раскрывающий свое имя.

Общежития АлтГУ. Май 2017 года. Анна Зайкова

«Нас за неделю предупреждают о повышении платы за общежитие в два раза. Два года назад было 8 тысяч, потом стало 10 тысяч, теперь в новом общежитии плата будет больше 20 тысяч. Причем платить надо сразу за год. Я думаю, для большинства студентов очень сложно достать за такой маленький срок такие деньги», — говорится в сообщении студента.

Руководитель фракции КПРФ в АКЗС Мария Прусаква направила обращение врио ректора АлтГУ Сергею Бочарову с просьбой предоставить информацию о сложившейся ситуации.

Свой запрос в вуз по требованию начальника управления информации и медиакоммуникаций госуниверситета Дмитрия Марьина направила и редакция altapress.ru.

Студенческий ЖК «Универ-Сити» на ул. Червонной, 5 сдали в 2018 году. Сообщалось, что это самое высокое общежитие в Сибирском федеральном округе и самый крупный за Уралом студенческий комплекс. Общая стоимость проекта — более 500 млн рублей.

Заселить студентов планировали еще летом 2017 года, однако подрядчик задержал срок сдачи работ. В начале ноября 2017 года на месте строительства прошла внеплановая проверка, в результате которой выявили 14 нарушений.