В Барнаул экстренно приехал представитель федерального минобра

После инцидента с заболеванием детей в школе № 128 в Барнаул прибыл представитель федерального министерства образования, пишет « Политсибру ».

Представитель ведомства должен будет провести совещание с местными властями для установления причин случившегося.

Проверяются сведения о том, имело ли место отравление детей едой из столовой.

Как официально заявил Роспотребнадзор, 11 марта поступили два экстренных извещения на заболевание острой кишечной инфекцией. С начала недели несколько детей пропускали занятия, но значения этому не придавали из-за сезонного подъема ОРВИ.

Позже в отдельных классах не пришли уже по шесть-семь учеников.

К медикам обратились 10 школьников, которым поставили диагнозы «гастроэнтерит», «диспепсия», «дисфункция ЖКТ».

В администрации города утверждают, что нет ни одного подтвержденного случая отравления.

«Подтверждается диагноз „гастроэнтерит“ либо „острая вирусная инфекция“. Кто-то обратился в поликлинику. На сегодня человек 15 родителей отписались, отзвонились — все под контролем», — прокомментировал «Вестям» директор школы Евгений Кочетков.

Следственные органы проверяют возможное отравлении учеников школьной едой.