Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 марта -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Образование

В Барнаул экстренно приехал представитель федерального минобра

После инцидента с заболеванием детей в школе № 128 в Барнаул прибыл представитель федерального министерства образования, пишет «Политсибру».

Школьная кухня. Столовая.
Школьная кухня. Столовая.
educaltai.ru

Представитель ведомства должен будет провести совещание с местными властями для установления причин случившегося.

Проверяются сведения о том, имело ли место отравление детей едой из столовой.

Как официально заявил Роспотребнадзор, 11 марта поступили два экстренных извещения на заболевание острой кишечной инфекцией. С начала недели несколько детей пропускали занятия, но значения этому не придавали из-за сезонного подъема ОРВИ.

Позже в отдельных классах не пришли уже по шесть-семь учеников.

К медикам обратились 10 школьников, которым поставили диагнозы «гастроэнтерит», «диспепсия», «дисфункция ЖКТ».

В администрации города утверждают, что нет ни одного подтвержденного случая отравления.

«Подтверждается диагноз „гастроэнтерит“ либо „острая вирусная инфекция“. Кто-то обратился в поликлинику. На сегодня человек 15 родителей отписались, отзвонились — все под контролем», — прокомментировал «Вестям» директор школы Евгений Кочетков.

Следственные органы проверяют возможное отравлении учеников школьной едой.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость