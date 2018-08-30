В Барнауле для школьников начнет работать Яндекс. Лицей

В Барнауле начался первый набор на бесплатные курсы по программированию для школьников Яндекс. Лицей. Чтобы попасть на обучение, ученикам 8 и 9 классов нужно пройти конкурсный отбор, сообщает пресс-служба компании «Яндекс».

Школьников будут обучать программированию на примере простого в освоении языка Python. Программа Яндекс. Лицея рассчитана на 2 года. Независимо от возраста, школьники будут заниматься по общей программе.

Чтобы поступить в Яндекс. Лицей, ученики 8 и 9 классов должны до 9 сентября заполнить анкету на сайте и пройти онлайн-тестирование. Тех, кто справится, пригласят на собеседование.

В Барнауле Яндекс. Лицей работает на базе Алтайского государственного университета. Занятия будут проходить дважды в неделю после 15:00. Учебный год начнётся в первых числах октября.

Яндекс.Лицей работает на 131 площадке почти в половине регионов России, а также в Казахстане. Партнёр проекта в Барнауле — Министерство экономического развития Алтайского края.