В Барнауле обсудят забарахлившую реализацию нацпроектов «Образование» и «Демография»

17 июня в Барнауле состоится «круглый стол» на тему реализации в Алтайском крае двух нацпроектов. Организаторы — региональное отделение ОНФ и altapress.ru.

Почему нацпроекты вызывают тревогу

Напомним, что еще в мае федеральное министерство просвещения распространило информацию о 15 регионах, которые срывают сроки исполнения национального проекта. В этой группе оказался Алтайский край.

По данным редакции и ОНФ, связано это с темпами строительства в регионе социальных объектов — школ и детских садов.

В число таких объектов попали:

школа на 140 мест в селе Заводское Троицкого района,

детский сад-ясли на 200 мест в Камне-на-Оби,

детский сад-ясли в Барнауле на 330 мест в квартале 2009а,

детский сад-ясли на 140 мест в Целинном районе,

детский сад-ясли на 140 мест в Тальменке,

детский сад-ясли на 140 мест в селе Ая Алтайского района,

детский сад на 200 мест в Бийске,

детский сад-ясли на 280 мест в квартале 2010 в Барнауле,

детский сад-ясли на 280 мест по ул. Ускова , 39 в Барнауле,

39 в Барнауле, детский сад-ясли на 140 мест по ул. Фурманова в Барнауле,

встроенный-пристроенный детский сад на первом этаже жилого дома по ул. Антона Петрова , 221-д в Барнауле.

У всех этих объектов разная степень готовности. Некоторые из них уже построены и ожидают получение всех необходимых разрешительных документов, а в некоторых работы еще толком и не начинались.

Строительство школы в Юдихе. altairegion22.ru

При этом Министерство образования и науки Алтайского края, региональный Минстрой и местные администрации зачастую кивают друг на друга, когда altapress.ru пытался выяснить причины отставания от графиков.

Кто примет участие в круглом столе

Заседание начнется в 11:00 в конференц-зале ИД «Алтапресс» (ул. Короленко, 107).

Для участия приглашены: руководители министерств, представители управления единого заказчика в сфере строительства в Барнауле, первые лица Рособрнадзора и Роспотребнадзора, строительные организации, выполняющие данный вид работ.

Подробности «круглого стола» будут опубликованы на altapress.ru.