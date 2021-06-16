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Образование

В Барнауле обсудят забарахлившую реализацию нацпроектов «Образование» и «Демография»

17 июня в Барнауле состоится «круглый стол» на тему реализации в Алтайском крае двух нацпроектов. Организаторы — региональное отделение ОНФ и altapress.ru.

Строительство школы.
Строительство школы.
altairegion22.ru

Почему нацпроекты вызывают тревогу

Напомним, что еще в мае федеральное министерство просвещения распространило информацию о 15 регионах, которые срывают сроки исполнения национального проекта. В этой группе оказался Алтайский край.

По данным редакции и ОНФ, связано это с темпами строительства в регионе социальных объектов — школ и детских садов.

В число таких объектов попали:

  • школа на 140 мест в селе Заводское Троицкого района,
  • детский сад-ясли на 200 мест в Камне-на-Оби,
  • детский сад-ясли в Барнауле на 330 мест в квартале 2009а,
  • детский сад-ясли на 140 мест в Целинном районе,
  • детский сад-ясли на 140 мест в Тальменке,
  • детский сад-ясли на 140 мест в селе Ая Алтайского района,
  • детский сад на 200 мест в Бийске,
  • детский сад-ясли на 280 мест в квартале 2010 в Барнауле,
  • детский сад-ясли на 280 мест по ул. Ускова, 39 в Барнауле,
  • детский сад-ясли на 140 мест по ул. Фурманова в Барнауле,
  • встроенный-пристроенный детский сад на первом этаже жилого дома по ул. Антона Петрова, 221-д в Барнауле.

У всех этих объектов разная степень готовности. Некоторые из них уже построены и ожидают получение всех необходимых разрешительных документов, а в некоторых работы еще толком и не начинались.

Строительство школы в Юдихе.
Строительство школы в Юдихе.
altairegion22.ru

При этом Министерство образования и науки Алтайского края, региональный Минстрой и местные администрации зачастую кивают друг на друга, когда altapress.ru пытался выяснить причины отставания от графиков.

Кто примет участие в круглом столе

Заседание начнется в 11:00 в конференц-зале ИД «Алтапресс» (ул. Короленко, 107).

Для участия приглашены: руководители министерств, представители управления единого заказчика в сфере строительства в Барнауле, первые лица Рособрнадзора и Роспотребнадзора, строительные организации, выполняющие данный вид работ.

Подробности «круглого стола» будут опубликованы на altapress.ru.

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