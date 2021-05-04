Алтайский край попал в число отстающих регионов по нацпроекту «Образование»

Министр просвещения Сергей Кравцов назвал 15 регионов, которые срывают сроки объявления конкурсных процедур по нацпроекту «Образование». В их число попал Алтайский край, сообщает «Российская газета».

В списке «должников» также числятся Тверская, Ленинградская, Курганская, Новосибирская, Костромская, Воронежская, Рязанская, Еврейская автономная и Астраханская области, Республики Дагестан и Коми, Удмуртская и Чувашская Республики, Севастополь.

«У нас есть регионы, которые до сих пор не объявили конкурсы, а должны были объявить до 1 апреля. Мы продлили срок до 15 мая. Если конкурсы по нацпроекту не будут объявлены, мы будем вынуждены принять административные меры, — сообщил Кравцов на заседании итоговой комиссии.

Напомним, что в 2020 году по нацпроекту «Образование» только в Барнауле израсходовали 434,1 млн рублей. На эти деньги продолжили создание современных условий для учащихся, модернизацию оборудования, внедрение новых образовательных технологий.

Благодаря этому 91,8% школ города имеют высокоскоростное интернет-соединение, а 74% детей от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием.

Между тем, Генпрокуратура выявляет по стране массу нарушений при реализации национальных проектов. Чаще всего они фиксируются при реализации национальных проектов «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Экология».

Так, в Башкортостане был раскрыт картельный сговор поставщиков компьютеров и оргтехники в лечебные и образовательные учреждения. В результате мошеннических действий ущерб государству составил 35 млн рублей.