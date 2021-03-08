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Генпрокуратура выявляет массу нарушений при реализации национальных проектов в стране

Только за одну последнюю неделю прокурорами в различных регионах России выявлено 790 нарушений законодательства при реализации национальных проектов. Об этом сообщила 7 марта Генпрокуратура РФ.

Обновленная по нацпроекту барнаульская библиотека.
Обновленная по нацпроекту барнаульская библиотека.
Пресс-служба Администрации города Барнаула

Как правило, нарушения фиксируются при реализации национальных проектов «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Экология».

Так, в Саратовской области к административной ответственности привечен предприниматель, который несвоевременно осуществил по контракту поставку модульной лаборатори в сельскую больницу. Штраф составил 300 тыс. рублей.

В Башкортостане раскрыт картельный сговор поставщиков компьютеров и оргтехники в лечебные и образовательные учреждения. В результате мошеннических действий ущерб государству составил 35 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Еще сильнее отличились чиновники в Тыве. Они просто сняли с учета 270 родителей, чьи дети нуждались в получении места в детских садах.

В Омской области при использовании кредитного потребительского кооператива был похищен материнский капитал.

В Краснодарском крае поставщик оборудования для мобильных классов не выполнил требования, прописанные в документации. Ущерб составил 1,18 млн рублей.

Алтайский край в обзорном материале прокуроров не упоминается.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов призвал региональных коллег тщательно контролировать соблюдение законодательства при реализации национальных проектов.

Напомним, что недавно лишь после вмешательства органов прокуратуры барнаульской семье была предоставлена трехкомнатная квартира площадью 60 кв. метров вместо прежнего аварийного жилья.

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