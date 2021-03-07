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Недвижимость

В Барнауле прокурор заставил чиновников предоставить семье квартиру вместо аварийного жилья

После вмешательства органов прокуратуры барнаульской семье была предоставлена трехкомнатная квартира площадью 60 кв. метров вместо прежнего аварийного жилья. Об этом сообщается на сайте генпрокуратуры РФ.

Прокуратура Алтайского края.
Прокуратура Алтайского края.
altapress.ru

Семья (муж, жена и несовершеннолетний сын) до этого проживали в доме, который был признан аварийным еще в 2013 году. Их должны были переселить в новую квартиру еще в августе 2015 года, а дом снести. Причем это приняла сама же администрация Барнаула. Однако в течение пяти с половиной лет свое же решение чиновниками не выполнялось.

В итоге глава семьи вынужден был обратиться с заявлением в прокуратуру. Проведенная проверка показала, что мэрия Вячеслава Франка нарушает жилищное законодательство. Никакие меры по предоставлению семье жилого помещения по договору социального найма исполнительной властью не предпринимались.

В итоге прокурор Барнаула направил в суд исковое заявление о возложении на комитет жилищно-коммунального хозяйства и администрацию города обязанности предоставить благоустроенное жилье. Оно было рассмотрено судом и удовлетворено.

Напомним, что в конце февраля в Барнауле с проверкой побывал заместитель генерального прокурора Дмитрий Демешин. Он потребовал от коллег из прокуратуры Алтайского края перестроить работу по выявлению коррупции.

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