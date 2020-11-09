История с чудовищным спортзалом в барнаульской школе дошла до Госдумы и теперь его снесут

Депутат Госдумы Даниил Бессарабов посетил школу № 6. Парламентарий заинтересовался информацией, появившейся в СМИ, о разрушающемся спортзале образовательного учреждения. В одном из своих постов он заявил, что побывает в школе во время рабочей поездки в Барнаул, чтобы вместе с ее руководством, представителями власти и экспертами найти варианты решения проблемы.

Фотографии в соцсетях

Об аварийном спортивном зале широко стало известно из поста в Facebook ученика школы, молодого общественника Алексея Линника. Именно он опубликовал фотографии разрушающегося помещения в соцсетях.

Разрушающийся спортивный зал в школе № 6. Анна Зайкова.

После этого Алексей написал обращения министру образования и науки Алтайского края Максиму Костенко, председателю комитета АКЗС по социальной политике Татьяне Ильюченко, председателю комитета БГД по социальной политике Марине Понкрашевой и депутату ГД РФ от Барнаульского округа Даниилу Бессарабову с просьбой разобраться в ситуации

Встреча в представителей власти с руководством школы № 6. Анна Зайкова.

Первыми отреагировали представители мэрии:

«В настоящее время комитет по образованию определяется с подрядной организацией, которая проведет инструментальное обследование и даст заключение о возможности проведения капитального ремонта спортивного зала школы».

Школа № 6 — одно из двух образовательных учреждений с очно-заочной формой обучения, где могут получить образование еще и взрослые. Средний возраст учеников — 20 лет, а самому старшему выпускнику — 47 лет.

Встреча в представителей власти с руководством школы № 6. Анна Зайкова.

Отметим, что учащиеся не посещают разрушающийся спортзал. Согласно договору, они занимаются в спортивном зале и спортплощадке школы № 1, находящейся неподалеку.

Спортзал — не спортзал

На встрече с депутатом ГД РФ директор школы Татьяна Щербакова рассказала, что аварийное помещение не эксплуатируется со времен, когда здание на пр. Комсомольский, 6 было отдано открытой сменной школе. Оно всегда закрыто. И, по сути, это пристройка, а точнее самострой, с собственным фундаментом, который даже не отмечен в публичной кадастровой карте.

Встреча в представителей власти с руководством школы № 6. Анна Зайкова.

Здание на пр. Комсомольском, 68 было возведено в 1955 году. Сначала здесь была школа № 66, позже — Педагогическое училище. Школа № 6 переехала сюда в 2007 году. А вот когда появилась пристройка с собственным фундаментом, никто уже не помнит.

Начиная с 2013 года руководство образовательного учреждения пытается решается вопрос с самостроем. Но пока безуспешно.

С тех пор своего помещения для занятий спортом у образовательного учреждения нет.

Встреча в представителей власти с руководством школы № 6. Анна Зайкова.

Город заказал экспертизу школы и пристройки. Для этого обратились в «Барнаулгражданпроект».

Александр Шмаков,

главный инженер проектов «Барнаулгражданпроект»:

Примерно неделю назад, мы провели обследование здания школы № 6 и пристройки, чтобы оценить его техническое состояние. Со зданием школы проблем нет — на стенах установлены стяжки, новых трещин нет, оно стабильное. А вот процент аварийности пристройки — более 50%. Она деревянная. Пострадали стены (в том числе несущая), фундамент и кровля. Помещение нельзя использовать по прямому назначению, то есть проводить здесь занятия.

Классы в очно-заочной школе № 6 хорошо укомплектованы. Анна Зайкова.

Нужно строить

Во время встречи Александр Шмаков отметил, что здание пристройки не подлежит ремонту. Вместо старого, разрушающегося помещения нужно строить новое здание, где и разместиться спортивный зал. Он показал примерный план, где на территории школы можно разместить новое строение. Возможно, для удобства учащихся его удастся соединить переходом со зданием школы.

Встреча в представителей власти с руководством школы № 6. Анна Зайкова.

О стоимости будущего проекта говорить не спешили. Но теоретически, может потребоваться не меньше 35−40 млн рублей. Пока таких средств на одно барнаульское учебное заведение у города нет.

Но есть надежда на федеральные проекты, за счет которых можно будет найти дополнительное финансирование. Даниил Бессарабов предположил, что с учетом экспертизы, проектирования и поиска средств, строительство начнется не раньше, чем через два года.

Разрушающийся спортивный зал в школе № 6. Анна Зайкова.

Тем не менее, мэрия от своих обязательств не отказывается, но комитет намерен сначала заняться школой.

Наталья Михальук,

заместитель председателя комитета по образованию Барнаула:

Сегодня нам важно сохранить здание школы. Работы буду проведены в весенне-летний период на основании экспертного заключения после обследования.

Встреча в представителей власти с руководством школы № 6. Анна Зайкова.

Как резонно заметила директор школы № 6 Татьяна Щербакова, образовательное учреждение, которое она возглавляет — уникальное для Алтайского края. И новый спортзал будет выполнять еще и социальную функцию.

Татьяна Щербакова. Анна Зайкова.

Татьяна Щербакова,

директор школы № 6:

В основном, здесь учатся ученики со сложной судьбой, есть ребята из неблагополучных семей. Уверена, что стоимость нового спортзала окупится, ведь ученики перестанут совершать правонарушения, свободное время они будут проводить здесь. Многие уже сейчас всерьез занимаются спортом в секциях. Один из наших учеников — чемпион по боксу.

Даниил Бессарабов заметил, что руководство школы всерьез заинтересовано будущим своих учеников. Он отметил, что, учитывая настрой Алексея Линника, ожидал увидеть неукомплектованные классы, находящиеся в плохом состоянии. В реальности все оказалось куда лучше.

Даниил Бессарабов. Анна Зайкова.

Даниил Бессарабов,

депутат ГД РФ: