В Барнауле пройдет фестиваль альтернативного образования

3 ноября с 10.00 до 19.00 в парк-отеле «Лесные Дали» состоится второй Фестиваль альтернативного образования «Учиться легко!», на котором можно познакомиться с разными направлениями и методами обучения детей.

Организаторы утверждают, что учиться можно легко и с радостью, и собираются представить передовые технологии в образовании. Здесь расскажут о семейно форме обучения, вальдорфской педагогике и системе монтессори, русской классической школе.

Елена Степанова, организатор фестиваля, кандидат политических наук и мама трех хоумскулеров, расскажет, как организовать процесс обучения так, чтобы учеба приносила ребенку и родителям не только удовольствие, но и ощутимые результаты.

Среди спикеров фестиваля — создатели детского клуба предпринимателей и семейной мягкой школы, кандидаты биологических и физико-математических и филологических наук, карьерные консультанты, йога-гуру, специалисты по этикету и другие.

Участники фестиваля смогут узнать, что такое мягкая школа, нейрографика и «живая наука». Для участников проведут мастер-классы по этикету, песочной терапии, правополушарному рисованию, семинары, тренинги и образовательные игры, из которых каждый участник — будь то взрослый, первоклассник или подросток — подберет для себя что-то, что придется по душе именно ему.

Подробнее узнать о программе фестиваля и спикерах и задать вопросы можно в группе Вконтакте.