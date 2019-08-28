Барнаульская мама троих детей рассказала, как забрать ребенка из школы и сделать из него хоумскулера

Современные родители все чаще выбирают для детей хоумскулинг — семейное образование. Одни считают, что обычная школа может «покалечить» одаренного ребенка, другие боятся травли, третьи предпочитают путешествовать и не привязаны к учебному заведению по месту жительства. Когда начинать «раннее развитие» и как не дать ребенку заскучать дома altapress.ru рассказала специалист по альтернативному образованию и мама троих детей Елена Степанова.

Краткое содержание

Шекспир в оригинале

— Как вы решили , что вашим детям нужно другое образование , а не то , что предлагает школа?

— Когда старшему сыну Тимуру было шесть лет, он спросил у меня как-то в бассейне: «Почему римляне завоевывали мир и были так успешны в военных действиях? Они, наверное, должны были уметь хорошо плавать?».

Педагог в школе искусств, куда ходил Тимур, выдала мне список литературы о том, кто такие одаренные дети и как с ними работают в разных странах. Так я узнала, что эти ребята не должны сидеть за партами, им не нужно выставлять оценки, их вообще не надо направлять, они сами знают, куда двигаться.

— У вас были варианты , куда отдать ребенка учиться?

— Мы тогда жили в Москве, там есть школа «Интеллектуал». Но перед поступлением в 1 класс нужно было в пять лет начать подготовительный этап, то есть мы с Тимуром уже не успевали. И, в общем, если ребенок к семи годам не читает Шекспира в подлиннике, то попасть в эту школу нереально.

Тогда я пришла в самую сильную школу в районе, и они сказали, что не умеют работать с такими детьми. Как выяснилось, большинство «топовых» школ могут просто отбирать детей на олимпиады и доводить их до высоких результатов, но системно с ними не работают.

Школа. Учеба. СС0.

— С какими проблемами сталкиваются одаренные дети в обычной школе?

— Для одаренных детей альтернативное образование обязательно, они просто не смогут по-другому. Многие в обычных школах «переигрываются» в троечников, в «клоунов», в девиантов. Среди них много одаренных детей, но система их такими не считает.

При этом обычный ребенок, попадая в систему какого-то альтернативного образования, тоже может раскрыть свои способности. Во всяком случае, ему это не навредит.

— Как ваш ребенок чувствовал себя в школе?

— У него начались проблемы со здоровьем. Там 33 человека на 35 квадратных метров, выходят в коридор все три класса — сотня человек, окна не открыть — продует, бегать нельзя — небезопасно, и надо сидеть по 40 минут.

Первые несколько уроков он посетил с удовольствием, а потом ему просто стало скучно. Однажды он за один день сделал всю домашнюю работу на пять дней вперед. Сидит потом на уроках, улыбается, но ничего не делает. Учитель в это время занимается с «отстающими» детьми.

Такая ситуация не нравилась прежде всего родителям. Они начали жаловаться, что их дети тоже хотят ничего не делать, пытаются выучить уроки наперед, но не получается.

Сын опережал школьную программу примерно на две недели. И тут до меня дошло: а зачем мой ребенок тогда вообще ходит в школу? После первого класса мы его забрали на семейное обучение.

Елена Степанова и ее семья. Лариса Кадина.

Нужно ли ускорение

— Говорят , раннее развитие не слишком полезно для детей , и незачем их излишне нагружать. Каково ваше мнение?

— Есть раннее развитие, а есть ускоренное. Это два разных термина. Что такое «раннее»? Вот если вы уже родили ребенка и спрашиваете, когда нужно начинать развитие, то вы опоздали как минимум на год. Начинать надо было еще до беременности, со своего воспитания и образования.

Есть некоторые «компенсирующие» моменты. Например, у моей младшей дочери Дуни синдром Дауна, она не хочет кататься на роликовых коньках, но надо. Для таких детей раннее развитие обязательно. Чем раньше ты начнешь, тем больше шансов, что к трем годам ребенок придет в норму.

Монтессори считается школой раннего развития, но там никто не подгоняет ребенка, если он в сотый раз перекладывает те же шарики с места на место, и не говорит, что в этом возрасте пора заняться другими играми.

Но часто ребенка пытаются искусственно «ускорить». Например, ни с того ни с сего ведут в три года изучать английский язык или ментальную математику. И еще в десяток кружков, которые ребенку не нужны. В этом случае организм просто начинает защищаться, забирая ресурсы из психического, физического и социального здоровья. Надо ли это?

Я за ранее развитие, если мы не настаиваем, а просто создаем условия. Мы давали Тимуру краски, и он просто рисовал без всякого: «А что ты тут рисуешь, а давай я тебе покажу, как надо».

Я ориентируюсь на интересы детей. Их становится больше, и я свои «хотелки» уже вклинить не могу. Вот я нашла что-то новенькое и думаю: надо бы заняться с детьми. Прежде я смотрю, чем они-то заняты в это время: кто-то читает, кто-то играет в мяч, кто-то строит дома из кубиков. Что бы ни делали дети, они точно знают, что это полезно. Ну, и пусть так будет, мои идеи подождут.

— В хоумскулинге есть «требования» к возрасту: тогда-то ты должен делать то-то?

— Если ребенок, например, рано начинает писать и читать — хорошо. Но если он этого не делает до 10 лет — это нормально.

Часто ребенок начинает писать только в 8−9 лет, зато без слез и истерик, что не получается. Просто сразу хорошо и ровно. А до этого времени он научился прекрасно разбираться в рыцарях. Или собаках. Или поставил спортивные рекорды.

Дети развиваются очень неравномерно. Семейное образование как раз дает возможность «отсрочить» приобретение каких-то навыков, чтобы потом все прошло безболезненно.

В американских и европейских школах действует система, когда ребенок может изучать английский язык на уровне третьего класса и одновременно математику на уровне шестого. Он ходит на разные занятия. У нас все учат одинаковую тему по одному и тому же учебнику.

Елена Степанова и ее семья. Лариса Кадина.

Некотролируемый процесс

— Как забрать из школы на семейное обучение? Есть какие-то формальные трудности?

— С точки зрения государства переход не требует никаких объяснений. Нужно просто уведомление в комитет по образованию. Перейти может каждый.

Для учащихся-инвалидов даже предусмотрены компенсации за домашнее образование. Что касается обычных детей, то сейчас 80% ребят, приходящих в школу, все равно нуждаются в какой-либо коррекции: гиперактивные или слишком медленные, дисграфики, дети с неспособностью к арифметике и прочее.

Самое главное преимущество семейного образования в том, что можно подобрать индивидуальный темп для тех, кто учится быстрее или медленнее. В России есть прецеденты, когда 12−13-летние дети заканчивают школу и поступают в университет.

— Государство поддерживает семейное образование?

— Нет. Потому что это непривычно и неконтролируемо. Проблема в том, что они видят опыт неэффективного семейного образования.

Обычно это бывает так. Ребенок (чаще всего подросток) не «вытягивает» школьную программу и имеет проблемы с поведением, родителей уговаривают взять его на семейное обучение. Они не готовы, по факту ребенком не занимаются, через год он проваливается на экзаменах, и надзорные органы с чистой совестью могут сказать, что все это ваше семейное образование — фигня. Иногда они не понимают, что может быть и по-другому.

Первоклассники в школе. Олег Богданов , altapress.ru

Один экзамен

— Как подтвердить знания , полученные не в школе?

— До 9 класса ребенок может не посещать школу. Потом нужно сдать ОГЭ. Согласно материалам Министерства образования, это единственный обязательный экзамен. При этом ни в каком законе не ограничивается возраст: можно сдавать и в 10, и в 18. Наказания за «просрочку» не предусмотрено.

Наши органы образования считают, что нужно сдать еще кучу промежуточных аттестаций перед ОГЭ, звонят, просят, давят.

В Красноярском крае был прецедент, когда органы образования подали в суд на семью, чей ребенок не сдавал аттестации, сначала им вынесли предупреждение, а потом адвокат все же доказал, что ничего кроме ОГЭ сдавать не нужно. В Барнауле такого не было.

ЕГЭ можно сдавать по желанию, и то если собираешься поступать в российские вузы. За рубежом этот экзамен не котируется. У вузов Стенфорда, Гарварда и Йеля есть особые программы для хоумскулеров. Родители могут написать справки, предоставить портфолио, и у ребенка есть шанс поступить даже без экзаменов.

— Сложно ли хоумскулеру сдать школьные аттестации и экзамены , методы обучения ведь разные?

— На самом деле не сложно. Но аттестации субъективны. Дети, идущие на золотую медаль, могут не сдать ЕГЭ. Те, кто все знает и хорошо ориентируется в материале, получают «тройки».

Есть пресловутые требования к оформлению. Ребенок учится онлайн относительно свободно, а потом начинается «две клеточки сюда, две туда». Надо просто заранее понимать, по какой программе и с какими критериями будет аттестация, проконсультироваться со специалистами, репетиторами.

Ребенок в этом случае имеет те же права, что и обычный школьник, он может попросить помощь психолога или прийти в школу для лабораторных работ, если дома нет для этого условий.

Акция «100 баллов до победы» в лицее № 122. ЕГЭ. Министерство образования и науки Алтайского края.

Висеть на дереве

— Какой , по-вашему , должна быть современная школа?

— Недавно была в центре повышения квалификации учителей. Там огромные плакаты по поводу реформы образования. Написано на стендах «Школа 2008» и «Школа 2020». На первом типа прошлое: четкая картина мира, конкретные учебники, стандартизированные уроки.

На втором дается понять, что школа не ограничена одним учебным заведением — это музеи, спортивные секции, кружковая работа и прочее. Это весь мир, все места, где можно узнать что-то новое. Такие принципы декларируются. Ну, и где это все? На дворе-то уже сентябрь 2019-го, а школа осталась в 2008-ом.

Нужно создавать принципиально другие учебные заведения, в которых даже само пространство иное. Пример — финские и шведские школы, образовательные учреждения в Азии. Это всегда оригинальные и необычные здания. Видно, что они для детей. Ребятам хочется туда идти.

Часто школы — это еще и центры общественной жизни, там есть библиотеки для взрослых, вечером организуют кафе, куда родители могу прийти с детьми для каких-то дополнительных занятий. Классы открытые, стеклянные, трансформирующиеся — можно сидеть на подушках, можно лазать по деревьям. Для аутистов есть специальные закрывающиеся «тихие» кресла.

Чтобы это воплотить, нужно огромное количество средств и принципиально другие кадры.

Школа. Учеба. СС0.

— Государственные детские сады тоже не для одаренных детей?

— У зарубежных исследователей можно найти статистику, что дети годовалого возраста почти все как-то одарены, но после детского сада такими остаются лишь 50%. Индивидуального подхода и условий для разных ребятишек там все равно нет.

Номинально все соответствует нормам. В реальности это 30−40 детей на небольшом пространстве. Детские сады настолько безопасны, что дети после них в принципе не умеют жить, они просто не сталкиваются с конфликтными и проблемными ситуациями, не умеют потом себя вести в каких-то кризисах.

Однако надо признать, что государство старается. Нигде в мире вы не найдете в детском саду спальню с отдельными кроватками для каждого ребенка. Как правило, в европейсикх и американских садах перекусы носят из дома в ланч-боксах.

А у нас кормят по три раза в день горячей пищей, для некоторых категорий населения это очень важно. Государству надо сказать спасибо, но с педагогической точки зрения мы сильно отстаем.

Дети. Михаил Хаустов

Бомба или «лизун»

— Альтернативное образование — это еще и другие учебники?

— Есть альтернативные практики преподавания любого предмета. Например, методика Монтессори продумана до возраста 18 лет. В 12 лет ребята осваивают всю программу средней школы. Но, например, геометрию учат не по сложным формулам, а наглядно и просто. Скажем, площадь поверхности изучают, делая выкройки одежды.

Альтернативность образования не в том, по какому учебнику идут уроки, а в том, что ребенок с самого раннего возраста учится пользоваться разными источниками информации, и, если ему не нравится «эта тетя» в школе, он найдет другой способ ответить на свои вопросы.

Например, в третьем классе школьник заинтересовался вопросом из курса физики за 7 класс. Взял учебник — не понятно, нашел в YouTube какого-то чувака, который шикарно все объяснил.

Современные дети учатся быстро и легко. Моей средней дочери Пелагее исполнилось 9, она самостоятельно в интернете находит все, что ей нужно. Конечно, здесь важен родительский контроль за тем, что ребенок пишет в поисковике: «как сделать бомбу» или «как сделать лизуна». Но родитель включен как наблюдатель, а не как «классический» учитель.

— Допустим , в школьном возрасте у «альтернативных» детей высокие результаты. Куда они идут дальше?

— Образование — непрерывный процесс. К 17 годам ребенок может самостоятельно принимать решения, получать новые знания и зарабатывать деньги, дальше все пути открыты.

Наши дети — отличные студенты. В Гарварде и Оксфорде стараются получить именно хоумскулеров, потому что им не надоедает учиться, они понимают, для чего пришли.

Часто такие дети не поступают в университеты, потому что к 15−18 годам у них уже есть свой бизнес, им просто не нужно высшее образование, они продолжают развиваться самостоятельно.

Первоклассник. Школа. Олег Богданов

История одного аквариума

— Как правило , говоря о домашнем образовании , мы имеем в виду начальную школу. В средней и старшей сложнее?

— Если в начальной школе родители уделяют большое внимание обучению, то в 5−6 классе ребенок уже сам знает, что ему нужно, умеет работать с информацией (искать источники, структурировать, справляться с большими объемами), способен соблюдать темп обучения.

Родитель становится просто тьютором, который советует и поддерживает, но не вмешивается. К 9 классу такой ребенок полностью переходит на самообразование. Чем раньше он выйдет на этот этап, тем эффективнее его дальнейшее обучение и карьера.

— Сейчас в школах много времени уделяют развитию проектного мышления школьников. Как это можно реализовать дома?

— Даже домашний аквариум — это мощный научный проект. Тимур сначала почитал дома книжки про аквариумистику, потом пошел в интернет, потом погулял по зоомагазинам, заодно изучил город.

Затем стал смотреть информацию про параметры воды. Как рыбы уживаются друг с другом? Как вырастить мальков, чтобы другие не съели? Выживут ли водоросли? Умерли они, кстати. Но это тоже опыт.

Все в итоге заработало. Вдруг ребенок узнал, что аквариум может существовать комфортно при минимальном вмешательстве человека, его даже чистить не надо. И вот здесь мы вообще выходим на глобальнейшую тему: мировой океан как экосистема, которая живет сама по себе. Поднимаем вопросы загрязнения водной среды и прочее. Это в 6 классе.

Родительская доля участия при этом малая, Тимур даже аквариум на свои деньги купил, мне оставалось только физически доставить его из магазина домой.

При таком мышлении ребенок сам находит источники информации, и каждое новое знание становится поводом к еще большему знанию. Например, увидел в мультике «Моана» светящиеся водоросли, нашел о них информацию, которой нет в учебниках, теперь думает, можно ли их использовать в качестве источника энергии.

Выпускной 2009. Барнаул. Михаил Хаустов

Деньги и время

— Родители жалуются , что школа , так скажем , принимает все меньшее участие в обучении , и все большая нагрузка ложится на родителей , которые выполняют домашние задания с детьми.

— Да, такой дисбаланс у школы есть. Декларируется самообразование, но тут все зависит от родителей. Многие не задействованы в процессе воспитания и обучения детей — им бы пивка попить и телевизор посмотреть. Давая больший объем домашних заданий, школа как бы насильно втягивает родителей в процесс. С одной стороны, это правильно, это сближает семью. Есть те, кто включается. А другие не включатся никогда — покупают поделки и рефераты.

— Насколько велика нагрузка на родителей , берущих детей на домашнее обучение? Они должны бросить работу?

— Это стереотип. Конечно, если речь идет о начальной школе, заниматься придется довольно плотно. С другой стороны, и в 1 классе обычной школы ребенок учится, например, до 12:00, а все остальное время с ним, по сути, занимаются родители.

Получается, что обычная школа занимает даже больше родительского времени. Дома ребенок не уставший, выспавшийся, не отвлекается на Машу, Петю, Васю, так что всю программу 1 класса можно пройти буквально за два месяца.

Другой стереотип — в том, что ребенок все время сидит в квартире с мамой. Тимур ходил в 9 кружков, включая изо, танцы и прочее. На это тратился весь день. Дома мы занимались только теми предметами, которые не «закрывались» дополнительным образованием — математикой и русским языком.

Школа. Открытые источники в интернете.

— Дома ведь трудно организовать систему обучения , которая есть в школе. Надо составлять «учебный план»?

— Большое заблуждение думать, что в школе все системно. На самом деле во многих заведениях большой логический беспорядок. В английском языке в первом классе оперируют понятием «глагол», в русском еще пользуются термином «действие». «Муму» по литературе проходят в шестом классе, а тему крепостничества изучают лишь в восьмом. Проблема школьного образования — в отсутствии межпредметного взаимодействия.

Например, мой ребенок интересуется кораблями. Он строит и рисует корабли, он слушает про них песни и читает художественную литературу, он изучает географию и историю морских открытий, плюс физика (как вообще эти корабли плавают), математика (чтобы описать физические законы), астрономия и прочее. Вот это — система.

— Школы у нас бесплатные. А сколько стоит альтернативное образование?

— Все зависит от семьи, от целей и задач. Можно обойтись и по минимуму. Это будет даже дешевле. Учебники выдадут в школьной библиотеке. Тетради и карандаши можно купить, какие хочется. Можно писать вообще на черновиках. Не нужна школьная форма. В Интернете много бесплатных обучающих ресурсов. Вы не будете сдавать деньги, условно, на покупку новых штор в класс. В общем, не будет трат, которых вы не хотите. Дальше все зависит от бюджета.

Школа. Учеба. СС0.

— Выбирая хоумскулинг , к каким трудностям надо быть готовым?

— Надо быть готовым к радостям. Когда ваше сознание настроено на поиск трудностей и героическое их преодоление, так и будет. Ищите возможности, прислушивайтесь к ребенку и создавайте для него все условия.