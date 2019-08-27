«Ты на птичьих правах». Как студенты из Барнаула и других городов выживают в иностранных вузах

По данным Международного института экономики и финанс о в ICEF , в настоящий момент в мире более 5 млн студентов получают образование за границей. Каждый год число обучающихся увеличивается примерно на 8%. Altapress.ru нашел четырех студентов, которые успешно учатся во Франции, Германии, США.

В туристической компании «Парус», оказывающей услуги по отправке барнаульских учащихся за границу, отмечают востребованность получения образования нашими студентами за рубежом.

Алена Матвеева,

менеджер компании «Парус»:

«Уже девять лет мы отправляем студентов в различные страны. Чаще всего барнаульцы едут в Великобританию и на Мальту. За эти годы мы отправили около 120 человек».

В столице края работает множество компаний, которые заняты в этом бизнесе. Например, Students International, «Интеркадр», «Инсайт-Лингва» и другие. Но лучше о сложностях учебы за границей, ценах и возможностях нам расскажут сами студенты.

Краткое содержание

Екатерина Черкашина , Франция , программа Erasmus+

Екатерина Черкашина , Франция , студентка университета Франш-Конте Екатерина Черкашина

Как попала

Екатерина сразу поступила в алтайский педуниверситет на определенное направление — французский язык, чтобы участвовать в программе обмена и уехать учиться во Францию. В университет Франш-Конте девушка поступила на программе Erasmus+.

«У меня было преимущество среди других студентов, потому что я учу французский уже больше 10 лет. Меня сразу взяли. В программе можно участвовать только со второго курса. Я подала заявку, выиграла грант и поехала от университета», — рассказывает Екатерина Черкашина.

Сложности

Сложности в процессе обучения, по словам Кати, возникали в преодолении языкового барьера, общении с преподавателями, другой системе обучения — по 20-бальной шкале.

Советы абитуриентам

Для преодоления языкового барьера Екатерина советует как можно больше говорить, не стесняться, пробовать себя в общении с людьми разных возрастов.

«Университет Франш-Конте большой, много направлений, специальностей. Я учусь на факультете филологии. Здесь отзывчивые преподаватели, они всегда готовы помочь и объяснить», — добавляет Черкашина.

Особенности менталитета

К особенностям менталитета Екатерина относит открытость и одновременно закрытость французов: «Они активно идут на контакт, всегда улыбаются, говорят: „Доброе утро“, „Хорошего вам дня“, благодарят, но при этом ты никогда точно не знаешь, какие чувства у них внутри».

Студенты. Анна Зайкова

Бюджет

Бюджет на год обучения нужен большой, говорит Катя: «Размер стипендий „Эразмус“ „Мундус“ и „Эразмус Плюс“ строго не определен, так как зависит от страны обучения и университета. Как правило, стипендиальная программа „Эразмус“ покрывает следующие расходы: стоимость обучения в принимающем университете, стоимость визовой поддержки, затраты на проживание в городе, где располагается принимающий университет, транспортные расходы и страховку.

Таким образом, в зависимости от страны стипендия „Эразмус“ может составлять от 500 до 2 тыс. евро в месяц. Я распределила стипендию на путешествия, свои нужды, еду. Нужно знать собственный уровень потребностей и, исходя из этого, рассчитывать бюджет».

Татьяна Стещенко, Франция , программа двойных дипломов

Татьяна Стещенко , Франция , студентка университета ParisTech Татьяна Стещенко

Как попала

«До четвертого курса я и не думала ехать учиться за границу. Случайно узнала, что идет набор на программу двойных дипломов с университетом ParisTech, с которым у Новосибирского государственного университета, где я учусь, идет межвузовский обмен. Подумала, что это должно быть интересно. Подала документы, прошла тестирование и собеседование», — рассказывает Татьяна Стещенко.

Сложности

При поступлении, по словам Татьяны, важно подготовить все документы вовремя и не пропустить дедлайны, а вот в обучении все зависит от ситуации.

Татьяна Стещенко,

студентка:

«Я поступила на то же направление, которое у меня было в НГУ, и обучение меня не особо шокировало. Местами слушаешь то, что уже знаешь, только на французском. А местами оказывается ровно наоборот. Сидишь на лекции и совсем ничего не понимаешь, потому что не имеешь необходимой базы знаний, на которую в курсе постоянно ссылаются. Это всегда решается обращением к преподавателю. Необходимую литературу вышлют, помогут и все объяснят.

Советы абитуриентам

Для поступления Татьяна советует следить за объявлениями на сайтах своих вузов: «В сентябре бывает собрание для желающих, там все расскажут и пояснят». Из университетов с высоким квалифицированным образованием Татьяна выделяет ParisTech, где акцент делается на точные науки. Гуманитариям дорога в Сорбону или высшие школы, в зависимости от направления. Абитуриентам необходимо хорошо подтянуть французский язык.

Студент. Учеба. СС0

Особенности менталитета

Французский менталитет, по словам Татьяны, очень сильно отличается от русского: «Они вообще почти никогда не парятся по сравнению с русскими. Французы очень просты в общении и стиле жизни. Понты, социальный статус здесь не имеет такого значения. Главное — какой ты человек».

Бюджет

Рассчитывать свой бюджет стоит в зависимости от города и места проживания, стоимость аренды и транспорта сильно варьируется.

Татьяна Стещенко,

студентка:

«В основном наши ребята имеют стипендии. Там тяжело прожить на собственные деньги. За небольшую квартиру в Париже придется отдавать минимум 1000 евро. А еще еда и транспорт».

Для бюджетного образования во Франции существуют также программы Аpprentissage и Alternance, благодаря которым у студентов есть возможность чередовать учебу с работой в компании по изучаемой специальности. Она же оплачивает обучение студента в обмен на его труд.

Алена Горбатенко , Германия , программа подготовительного отделения университета Studienkolleg

Алена Горбатенко , Германия , студентка подготовительного отделения университета Studienkolleg Алена Горбатенко

Как попала

Алена с пятого класса углубленно занималась изучением немецкого языка. После одиннадцатого класса она подтвердила знание языка в Новосибирске и поехала в Германию.

Алена Горбатенко,

студентка:

Мне нужно было пройти подготовительные курсы в университете Studienkolleg. Иностранец должен на них проучится один год, чтобы потом поступить на основное обучение. У меня было гуманитарное направление, я подала документы на визу, получила приглашение на экзамен. В итоге в городке Halle an der saale. где находится Studienkolleg, я и осталась.

Сложности

Для поступления девушка советует иметь конкретную цель и готовность к трудностям.

Алена Горбатенко,

студентка:

Очень большой процент учащихся выбыл после первой сессии. Нужно знать четко, что ты хочешь, и сразу расставить приоритеты. Очень много людей из моего окружения поддались соблазнам (ходили по клубам, тусили) и закончили очень плохо. Необходимо иметь силу воли и четкое представление, что ты собираешься делать.

По словам Алены, нужно очень хорошо владеть немецким языком. Желательно иметь уровень В2 — С1: «Чем лучше язык, тем легче учиться в университете. Для меня было в новинку, что тебе дают только 20% материала, а все остальное ты должен учить сам, читать. Но как только я поняла эту систему, мне уже не было трудно».

Студент. СС0

Советы абитуриентам

Девушка советует здраво оценивать свои шансы, забыть иллюзии: «Важно оценивать свои финансы, чтобы не получилось, что на первый год есть деньги, а на второй — нет, потому что в первый год очень сложно будет работать. А некоторые университеты вообще запрещают работать своим студентам».

Алена выделила главные опорные вузы для абитуриентов, которые сейчас находятся в тройке лидеров немецких рейтингов: Рейнско-Вестфальский технический университет, университет Маннхайма и Технологический институт Карлсруэ.

Преодолевается языковой барьер, по словам Алены, только практикой: «Нужно начинать разговаривать. Регистрироваться на чатах с иностранцами и переписываться, общаться, заводить в интернете знакомства с немцами».

Девушка отмечает, что студенту-иностранцу необходимо быть ответственным: «Ты на птичьих правах. Это нужно понимать и быть готовым, толерантным. Ты иностранец, и не стоит качать права.

Особенности менталитета

К особенностям менталитета девушка относит дружелюбность.

Алена Горбатенко,

студентка:

«Взрослое поколение — пунктуальное, старой закалки, а молодежь свободных нравов. Будучи студентами, они ведут расслабленный образ жизни: учатся, тусуются, гуляют. Это очень комфортные люди. Они просты в общении, без понтов, без сложностей».

Бюджет

Алена рассказывает, что на счету должно быть порядка 8,5 тыс. евро на год. Затраты могут быть еще больше: ежегодная страховка — 90 евро, интернет — 40 евро, телефон — 10−20 евро, взносы в университет — в среднем 300 евро. И таких трат очень много.

Анна Фомченко , США , магистратура университета University of Arizona

Анна Фомченко , США , студентка университета University of Arizona Анна Фомченко

Как попала

Анна познакомилась с гражданином США, переехала туда и вышла замуж: «Я всегда мечтала пойти в магистратуру, но так как в России я уже не живу, то было решено поступать в магистратуру в США».

Анна отмечает отличие требований к поступающим в зависимости от вуза.

Анна Фомченко,

студентка:

«Я подавала документы в Аризонский университет в городе Тусон на факультет Russian and Slavic Studies. Для поступления нужно было написать мотивационное письмо, собрать три рекомендательных письма, предоставить текущую ведомость из российского университета, аудиозапись своей речи на русском и английском языках, сдать тест TOEFL».

Сложности

Девушка столкнулась со сложностями при подготовке к итоговому тесту на знание языка: «Я много усилий приложила, готовясь к тесту TOEFL, чтобы набрать количество баллов, нужное для поступления. Весь процесс подачи заявления проходил онлайн. У меня была пара сложностей технического характера, но я писала администраторам факультета, и они мне помогли».

Советы абитуриентам

По словам Анны, дисциплина в американских вузах строже, чем в большинстве российских университетов. «В США не прокатит лень и списывание. Если пришел учиться — будь добр учиться. В противном случае вылетаешь», — подчеркивает она.

Самые престижные вузы, отмечает Анна, это Кембридж, Гарвард, Стэнфорд, Колумбийский университет в Нью-Йорке, Принстонский университет.

Учеба. Интеллект. Мысли. Знания. CC0

Особенности менталитета

Анну поразила вежливость и приветливость американцев: «Они очень позитивные. Хмурых секретарш и охранников нет. Все по-доброму, очень приветливо. Дружелюбные, но вместе с тем немного сдержанные, аризонцы производят впечатление интеллигентных и вежливых людей».

Бюджет

Бюджет, необходимый для абитуриента, по словам Анны, зависит от штата и нужд студента: «Цены на бензин, например, по штатам очень разнятся. Самое дорогое топливо в Нью-Йорке, Калифорнии, Неваде. В целом на еду можно тратить около 100 долларов в неделю или даже меньше, а проживать в одном доме (квартире) с сокурсниками и таким образом сэкономить.

Основной способ бесплатно учиться в США по программам высшего образования — найти подходящую стипендию (scholarship for international student) или грант (grant for international student).