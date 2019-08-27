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27 августа 16°C

«Ты на птичьих правах». Как студенты из Барнаула и других городов выживают в иностранных вузах

По данным Международного института экономики и финансов ICEF, в настоящий момент в мире более 5 млн студентов получают образование за границей. Каждый год число обучающихся увеличивается примерно на 8%. Altapress.ru нашел четырех студентов, которые успешно учатся во Франции, Германии, США.

Студент. Образование.
Студент. Образование.
СС0.

В туристической компании «Парус», оказывающей услуги по отправке барнаульских учащихся за границу, отмечают востребованность получения образования нашими студентами за рубежом.

Алена Матвеева,
менеджер компании «Парус»:

«Уже девять лет мы отправляем студентов в различные страны. Чаще всего барнаульцы едут в Великобританию и на Мальту. За эти годы мы отправили около 120 человек».

В столице края работает множество компаний, которые заняты в этом бизнесе. Например, Students International, «Интеркадр», «Инсайт-Лингва» и другие. Но лучше о сложностях учебы за границей, ценах и возможностях нам расскажут сами студенты.

Краткое содержание

Екатерина Черкашина, Франция, программа Erasmus+

Екатерина Черкашина, Франция, студентка университета Франш-Конте
Екатерина Черкашина, Франция, студентка университета Франш-Конте
Екатерина Черкашина

Как попала

Екатерина сразу поступила в алтайский педуниверситет на определенное направление — французский язык, чтобы участвовать в программе обмена и уехать учиться во Францию. В университет Франш-Конте девушка поступила на программе Erasmus+.

«У меня было преимущество среди других студентов, потому что я учу французский уже больше 10 лет. Меня сразу взяли. В программе можно участвовать только со второго курса. Я подала заявку, выиграла грант и поехала от университета», — рассказывает Екатерина Черкашина.

Сложности

Сложности в процессе обучения, по словам Кати, возникали в преодолении языкового барьера, общении с преподавателями, другой системе обучения — по 20-бальной шкале.

Советы абитуриентам

Для преодоления языкового барьера Екатерина советует как можно больше говорить, не стесняться, пробовать себя в общении с людьми разных возрастов.

«Университет Франш-Конте большой, много направлений, специальностей. Я учусь на факультете филологии. Здесь отзывчивые преподаватели, они всегда готовы помочь и объяснить», — добавляет Черкашина.

Особенности менталитета

К особенностям менталитета Екатерина относит открытость и одновременно закрытость французов: «Они активно идут на контакт, всегда улыбаются, говорят: „Доброе утро“, „Хорошего вам дня“, благодарят, но при этом ты никогда точно не знаешь, какие чувства у них внутри».

Студенты.
Студенты.
Анна Зайкова

Бюджет

Бюджет на год обучения нужен большой, говорит Катя: «Размер стипендий „Эразмус“ „Мундус“ и „Эразмус Плюс“ строго не определен, так как зависит от страны обучения и университета. Как правило, стипендиальная программа „Эразмус“ покрывает следующие расходы: стоимость обучения в принимающем университете, стоимость визовой поддержки, затраты на проживание в городе, где располагается принимающий университет, транспортные расходы и страховку.

Таким образом, в зависимости от страны стипендия „Эразмус“ может составлять от 500 до 2 тыс. евро в месяц. Я распределила стипендию на путешествия, свои нужды, еду. Нужно знать собственный уровень потребностей и, исходя из этого, рассчитывать бюджет».

Татьяна Стещенко, Франция, программа двойных дипломов

Татьяна Стещенко, Франция, студентка университета ParisTech
Татьяна Стещенко, Франция, студентка университета ParisTech
Татьяна Стещенко

Как попала

«До четвертого курса я и не думала ехать учиться за границу. Случайно узнала, что идет набор на программу двойных дипломов с университетом ParisTech, с которым у Новосибирского государственного университета, где я учусь, идет межвузовский обмен. Подумала, что это должно быть интересно. Подала документы, прошла тестирование и собеседование», — рассказывает Татьяна Стещенко.

Сложности

При поступлении, по словам Татьяны, важно подготовить все документы вовремя и не пропустить дедлайны, а вот в обучении все зависит от ситуации.

Татьяна Стещенко,
студентка:

«Я поступила на то же направление, которое у меня было в НГУ, и обучение меня не особо шокировало. Местами слушаешь то, что уже знаешь, только на французском. А местами оказывается ровно наоборот. Сидишь на лекции и совсем ничего не понимаешь, потому что не имеешь необходимой базы знаний, на которую в курсе постоянно ссылаются. Это всегда решается обращением к преподавателю. Необходимую литературу вышлют, помогут и все объяснят.

Советы абитуриентам

Для поступления Татьяна советует следить за объявлениями на сайтах своих вузов: «В сентябре бывает собрание для желающих, там все расскажут и пояснят». Из университетов с высоким квалифицированным образованием Татьяна выделяет ParisTech, где акцент делается на точные науки. Гуманитариям дорога в Сорбону или высшие школы, в зависимости от направления. Абитуриентам необходимо хорошо подтянуть французский язык.

Студент. Учеба.
Студент. Учеба.
СС0

Особенности менталитета

Французский менталитет, по словам Татьяны, очень сильно отличается от русского: «Они вообще почти никогда не парятся по сравнению с русскими. Французы очень просты в общении и стиле жизни. Понты, социальный статус здесь не имеет такого значения. Главное — какой ты человек».

Бюджет

Рассчитывать свой бюджет стоит в зависимости от города и места проживания, стоимость аренды и транспорта сильно варьируется.

Татьяна Стещенко,
студентка:

«В основном наши ребята имеют стипендии. Там тяжело прожить на собственные деньги. За небольшую квартиру в Париже придется отдавать минимум 1000 евро. А еще еда и транспорт».

Для бюджетного образования во Франции существуют также программы Аpprentissage и Alternance, благодаря которым у студентов есть возможность чередовать учебу с работой в компании по изучаемой специальности. Она же оплачивает обучение студента в обмен на его труд.

Алена Горбатенко, Германия, программа подготовительного отделения университета Studienkolleg

Алена Горбатенко, Германия, студентка подготовительного отделения университета Studienkolleg
Алена Горбатенко, Германия, студентка подготовительного отделения университета Studienkolleg
Алена Горбатенко

Как попала

Алена с пятого класса углубленно занималась изучением немецкого языка. После одиннадцатого класса она подтвердила знание языка в Новосибирске и поехала в Германию.

Алена Горбатенко,
студентка:

Мне нужно было пройти подготовительные курсы в университете Studienkolleg. Иностранец должен на них проучится один год, чтобы потом поступить на основное обучение. У меня было гуманитарное направление, я подала документы на визу, получила приглашение на экзамен. В итоге в городке Halle an der saale. где находится Studienkolleg, я и осталась.

Сложности

Для поступления девушка советует иметь конкретную цель и готовность к трудностям.

Алена Горбатенко,
студентка:

Очень большой процент учащихся выбыл после первой сессии. Нужно знать четко, что ты хочешь, и сразу расставить приоритеты. Очень много людей из моего окружения поддались соблазнам (ходили по клубам, тусили) и закончили очень плохо. Необходимо иметь силу воли и четкое представление, что ты собираешься делать.

По словам Алены, нужно очень хорошо владеть немецким языком. Желательно иметь уровень В2 — С1: «Чем лучше язык, тем легче учиться в университете. Для меня было в новинку, что тебе дают только 20% материала, а все остальное ты должен учить сам, читать. Но как только я поняла эту систему, мне уже не было трудно».

Студент.
Студент.
СС0

Советы абитуриентам

Девушка советует здраво оценивать свои шансы, забыть иллюзии: «Важно оценивать свои финансы, чтобы не получилось, что на первый год есть деньги, а на второй — нет, потому что в первый год очень сложно будет работать. А некоторые университеты вообще запрещают работать своим студентам».

Как поехать учиться из Барнаула в Китай и где там потом работать
Образование

Алена выделила главные опорные вузы для абитуриентов, которые сейчас находятся в тройке лидеров немецких рейтингов: Рейнско-Вестфальский технический университет, университет Маннхайма и Технологический институт Карлсруэ.

Преодолевается языковой барьер, по словам Алены, только практикой: «Нужно начинать разговаривать. Регистрироваться на чатах с иностранцами и переписываться, общаться, заводить в интернете знакомства с немцами».

Девушка отмечает, что студенту-иностранцу необходимо быть ответственным: «Ты на птичьих правах. Это нужно понимать и быть готовым, толерантным. Ты иностранец, и не стоит качать права.

Особенности менталитета

К особенностям менталитета девушка относит дружелюбность.

Алена Горбатенко,
студентка:

«Взрослое поколение — пунктуальное, старой закалки, а молодежь свободных нравов. Будучи студентами, они ведут расслабленный образ жизни: учатся, тусуются, гуляют. Это очень комфортные люди. Они просты в общении, без понтов, без сложностей».

Бюджет

Алена рассказывает, что на счету должно быть порядка 8,5 тыс. евро на год. Затраты могут быть еще больше: ежегодная страховка — 90 евро, интернет — 40 евро, телефон — 10−20 евро, взносы в университет — в среднем 300 евро. И таких трат очень много.

Анна Фомченко, США, магистратура университета University of Arizona

Анна Фомченко, США, студентка университета University of Arizona
Анна Фомченко, США, студентка университета University of Arizona
Анна Фомченко

Как попала

Анна познакомилась с гражданином США, переехала туда и вышла замуж: «Я всегда мечтала пойти в магистратуру, но так как в России я уже не живу, то было решено поступать в магистратуру в США».

Анна отмечает отличие требований к поступающим в зависимости от вуза.

Анна Фомченко,
студентка:

«Я подавала документы в Аризонский университет в городе Тусон на факультет Russian and Slavic Studies. Для поступления нужно было написать мотивационное письмо, собрать три рекомендательных письма, предоставить текущую ведомость из российского университета, аудиозапись своей речи на русском и английском языках, сдать тест TOEFL».

Сложности

Девушка столкнулась со сложностями при подготовке к итоговому тесту на знание языка: «Я много усилий приложила, готовясь к тесту TOEFL, чтобы набрать количество баллов, нужное для поступления. Весь процесс подачи заявления проходил онлайн. У меня была пара сложностей технического характера, но я писала администраторам факультета, и они мне помогли».

Советы абитуриентам

По словам Анны, дисциплина в американских вузах строже, чем в большинстве российских университетов. «В США не прокатит лень и списывание. Если пришел учиться — будь добр учиться. В противном случае вылетаешь», — подчеркивает она.

Самые престижные вузы, отмечает Анна, это Кембридж, Гарвард, Стэнфорд, Колумбийский университет в Нью-Йорке, Принстонский университет.

Учеба. Интеллект. Мысли. Знания.
Учеба. Интеллект. Мысли. Знания.
CC0

Особенности менталитета

Анну поразила вежливость и приветливость американцев: «Они очень позитивные. Хмурых секретарш и охранников нет. Все по-доброму, очень приветливо. Дружелюбные, но вместе с тем немного сдержанные, аризонцы производят впечатление интеллигентных и вежливых людей».

Бюджет

Бюджет, необходимый для абитуриента, по словам Анны, зависит от штата и нужд студента: «Цены на бензин, например, по штатам очень разнятся. Самое дорогое топливо в Нью-Йорке, Калифорнии, Неваде. В целом на еду можно тратить около 100 долларов в неделю или даже меньше, а проживать в одном доме (квартире) с сокурсниками и таким образом сэкономить.

Основной способ бесплатно учиться в США по программам высшего образования — найти подходящую стипендию (scholarship for international student) или грант (grant for international student).

По данным UNESCO, абсолютными лидерами среди стран с университетами для российских студентов являются США и Великобритания. В Европе это Германия, Франция, Чехия, Финляндия, Италия, Швеция. Набирает популярность у иностранных студентов и Китай.

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