Почему барнаульцы массово едут работать в Китай, и с чем они там сталкиваются?

Жители Алтайского края стали массово отправляться на заработки в Китай. Даже простые учителя могут рассчитывать там на зарплату свыше 100 тыс. рублей. Однако взамен придется не только терпеть абсолютно другую культуру, но и работать без выходных, больничных и каких-либо гарантий. Altapress.ru нашел работавших в Китае барнаульцев, которые рассказали, с чем им пришлось столкнуться в Поднебесной.

Татьяна Мирошникова — энергичная и со вкусом одетая преподавательница русского языка и литературы. Скоро она вновь летит в Китай делиться своим 40-летним опытом, наработанным в барнаульской гимназии № 27. В России остаются ее «стобалльники» по ЕГЭ и множество друзей из «школьной жизни».

Принимающая сторона оплатит перелет, большую часть арендной платы за уютную квартиру, даст возможность посещать вузовские столовые, где на выбор предлагают до 80 блюд, а обед обходится примерно в 150 рублей.

Однако история Татьяны Мирошниковой — скорее эталон. Она относится к категории высококвалифицированных специалистов, и ее работа в Китае — это идеальная картинка. Для многих русских Китай совсем другой.

Китай. СС0

100 тыс. руб. против 22

Возможность расти духовно и профессионально — одна из причин, по которой барнаульцы едут работать в Китай.

«Здесь намного свободнее, чем в российском обществе. Ты можешь путешествовать, общаться с людьми из разных стран», — говорит Марина Казанцева, преподаватель английского детям (окончила лингвистический институт АлтГПУ). В своем Instagram она рассказывает о жизни в стране и путешествиях в Гонконг, от которого живет в трех часах езды.

Вячеслав Климашин. Герои публикации.

Но главное, за чем едут в Китай, — деньги. Если в Алтайском крае учитель в среднем получает 22 тыс. рублей в месяц, то в Китае — 90−100 тыс. рублей ($1500−1800). Примерно на такой же доход могут рассчитывать артисты, модели, танцовщицы. Если позволяет время, молодые люди подрабатывают массовкой в клубе (примерно за 500−2000 рублей за вечер).

Вячеслав Климашин,

гитарист группы Live and Drive:

Клубы в Китае очень масштабные, и там одновременно должно находиться не меньше полутора тысяч человек. Задача наемных «гостей» — веселиться и выпивать (за счет заведения) с гостями.

При удачном стечении обстоятельств можно найти нелегальный (если на руках не рабочая виза) заработок. Например, студентке Людмиле Белозерских во время практики предложили вести телепередачу «Глазами иностранки». Программа имела высокие рейтинги: китайцам нравилось смотреть, как русская девушка пробует на себе национальную медицину вроде банок на живот, особенную еду и многое другое.

Людмила Белозерских,

училась в Китае:

Там есть такое понятие, как сохранить свое лицо, быть хорошим. Для китайцев важно выполнить обязательство, поэтому они заплатят столько, сколько обещали. Тем более если есть договор. Другое дело, что сами они не хотят заморачиваться с его составлением. Документ готовила я сама. И это была скорее расписка, а не юридический документ.

Китайцы учат русский язык по сказке «Колобок». Герои публикации.

Пожалуй, это единственный случай, когда русскому, с которым поговорил altapress.ru, действительно пригодилось знание китайского. Для тех, кто приехал туда с коротким визитом, достаточно английского (на нем китайцы говорят вполне хорошо), языка мимики и жестов и пары десятков слов на китайском. Те, кто задерживается надолго, постепенно изучают язык самостоятельно.

Накладные расходы и китайские «заморозки»

Барнаульцы признают, что им удалось заработать в Китае не так много, как кажется. Часть зарплаты уходит на обязательные расходы: около 45 тыс. рублей ежегодно за визу, 15−35 тыс. рублей в месяц за квартиру, перелет в Россию и обратно — около 60 тыс. рублей, плюс питание, медицина и др.

Марина Казанцева,

преподаватель английского детям:

Если предстоит операция, лучше сделать страховку, потому что только день в стационаре обойдется в 600−1500 рублей. Прием у врача — 200 рублей, лекарства от бронхита — 1200. Роды обойдутся в 28 тысяч рублей плюс 4,5 тысячи в сутки за отдельную палату.

Но и страховка — не панацея. Вячеслав Климашин говорит, что ни его группе, ни агенту это было невыгодно, поэтому лекарствами запасались в России и, естественно, лечились сами.

Вячеслав Климашин,

гитарист группы Live and Drive:

Все лекарства можно купить в Китае, но они дорогие и неэффективные. Запас пригодился: за 8 месяцев все успели переболеть как минимум простудными заболеваниями — там везде кондиционеры, от которых простываешь. Китайцы почему-то не простывают: ходят по улице без шапок, и в домах у них окна с сантиметровыми щелями. При этом температура на улице может опускаться до минус 20.

Китай. СС0

Впрочем, для Вячеслава (как и других барнаульцев) вопросы медицины не стояли на первом месте.

Вячеслав Климашин,

гитарист группы Live and Drive:

Приходилось нервничать: иногда старт работы в клубе откладывался, агент пропадал со связи на две недели (украинцы говорят — «морозился»), жить в стране без понятной перспективы приходилось за свой счет. А еще нас не встретили в аэропорту из-за тумана, и мы своим ходом с багажом добирались до места работы. Это была мощная «прививка» выживания в Китае.

Марина Казанцева. Герой публикации.

Марина Казанцева в Китае уже больше полутора лет, и до сих пор ее напрягает «зацикленность китайцев на белом цвете кожи». Это считается признаком аристократичности, и есть масса желающих сфотографироваться в обнимку с русскими, особенно блондинками.

Марина Казанцева,

преподаватель английского детям:

В сфере образования, да и развлечения, ты скорее обезьянка, чем квалифицированный специалист. Главное — быть белокожей, с тонким носом, большими глазами и маленьким ртом. Еще в Китае престижно иметь учителя — носителя языка.

Китай. СС0

В ритме Китая

По меркам России Китай — колоссально перенаселенная страна. В малокомплектных школьных классах учатся по 30−40 человек, в обычных — до 80.

«Здесь практикуют хоровое чтение, да погромче. Чтение по ролям или индивидуально по предложениям? Не слышали. Дети с самого маленького возраста боятся допустить ошибку. Даже при просьбе „выбери картинку“ они впадают в ступор, словно есть верный ответ и неверный», — делится Марина Казанцева.

Обед учителя стоимостью около 150 рублей. Герои публикации.

Сами китайцы очень много работают. «Ученики должны приходить в школу в 7.20, хотя уроки начинаются в 8.00», — рассказывает Татьяна Мирошникова. Для русских такой темп — сложная задача.

«Днем работала моделью для Victoria’s Secret, каталогов косметики и других, а вечером и ночью — танцовщицей», — рассказала модель Александра Абрамова. Все это были задания в рамках контракта, заключенного с агентом — именно он часто выступает работодателем для русских в Китае, он же платит заработную плату.

Вячеслав Климашин,

гитарист группы Live and Drive:

Выступать 30 дней в месяц, и так несколько месяцев подряд — очень тяжело. При этом все может закончиться внезапно: просто клуб решит, что обслуживающий персонал и артисты примелькались гостям и всех нужно сменить. Выручил агент, который нашел другое место для выступлений группы Live and Drive. Пришлось переезжать.

Еще барнаульцы рассказывают: если запланировал отпуск сверх контракта, чтобы посмотреть страну, работодатель как минимум вычтет заработок за количество пропущенных дней. Если заболел — поднялась температура или лежишь с отравлением, ты все равно должен работать. Must work, говорят китайцы. Или «до свидания», продолжает Казанцева.

Другая неприятность — гигиена. В Китае детей могут привести в школу в рваной форме, а на праздник — в мятом и грязном платье, на улицах кидают мусор, а душ — это комната со сливом в полу.

«Мы очень долго искали утюг в местных магазинах. Предлагали либо дорогие станции отпаривания, либо ничего. Опрятнее и наряднее здесь выглядят мужчины. Им приходится бороться за внимание девушек, которых гораздо меньше», — добавляет Татьяна Мирошникова.

Марина Казанцева,

учитель английского языка: — От долгого проживания в стране возникают проблемы: для меня — с женской реализацией. Очень сложно здесь построить нормальные отношения, ведь все находятся в состоянии «я здесь временно». Еще, работая в Китае, можно откладывать деньги, путешествовать, но профессиональной реализации как таковой нет. Для китайцев очень важно иметь семью — после 26 лет найти неженатого человека сложно. Но из-за того что женятся не по любви, есть много тех, кто содержит вторые семьи. Иностранок готовы содержать полностью. Такие предложения были. Марина Казанцева. Герой публикации. Людмила Белозерских,

училась в Китае: — Меня не призывали соблюдать китайские обычаи и традиции. Я была собой: носила платье, юбки, делала привычный макияж. Но я поучаствовала в других традициях: обязательные коллективные выезды в ресторан после выпуска программы (оплачивают продюсеры или гости передачи). Гости пируют и попутно рассказывают о жизни, обмениваются визитками, договариваются о встречах, продвигают бизнес. За одно лето у меня накопилось более 250 визиток. Поев, нужно было посидеть минут 40, а мне уже хотелось домой — трудно работать более трех часов на китайском языке, оперативно реагировать на вопросы не по сценарию. Людмила Белозерских. Герои публикации. Вячеслав Климашин,

гитарист группы Live and Drive: — Во всем мире популярны кавер-бэнды — группы, которые играют популярную музыку. Для китайцев мы подготовили репертуар из топ-40 популярных англоязычных композиций. Китайцы любят много света, раздвижные сцены, квадрокоптеры, «фаеры» (от английского слова fire), дым-машины, гейзеры, спускается шар, в котором танцует дама. Они больше смотрят, чем слушают. Однажды мы выступали в клубе, где на сцене была только одна розетка. Вячеслав Климашин. Герои публикации. Александра Абрамова,

модель: — Работу находила через агентов, как правило, много предложений в социальных сетях. В Китае ценятся девушки славянской внешности, они считаются очень красивыми и привлекательными. В городах проходит множество мероприятий (реклама, выставки, конференции), где необходимы модели. В выходные может проходить сразу несколько событий, соответственно, на каждом должны быть свои коллективы. Александра Абрамова. Герой публикации.

Факт

Чтобы добраться от квартиры в Барнауле до квартиры в Китае , нужно около 25 часов , а еще около 200 тысяч рублей.

нужно около 25 часов а еще около 200 тысяч рублей. Рабочая виза стоит около 45 тысяч рублей , но часть суммы может оплатить принимающая сторона. За работу с турвизой на руках можно попасть в тюрьму.

но часть суммы может оплатить принимающая сторона. За работу с турвизой на руках можно попасть в тюрьму. Аренда квартиры обойдется в 15−35 тысяч рублей в зависимости от города , где предстоит жить.

где предстоит жить. Перелет в одну сторону — около 30 тысяч рублей.

Сумма на питание с расчетом примерно на месяц , пока не получишь первую зарплату.

Кем работают барнаульцы в Китае