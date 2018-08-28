Как неравнодушные люди помогли алтайской многодетной семье пережить страшное горе

Для многодетной семьи Титовых из Немецкого национального района, потерявшей в пожаре дом и все имущество , 24 августа стало знаковой датой. В этот день на их счет поступило больше 400 тысяч рублей, недостающих на покупку нового жилья.

Плакать только от радости

Чтобы лично поздравить многодетную семью и вручить подарки, корреспонденты altapress.ru на прошлой неделе отправились в Немецкий национальный район. В небольшом домике на въезде в село Протасово, где временно живут Титовы, 24 августа было многолюдно.

Хозяйка Светлана вместе с дочерьми суетилась по дому, младшие дети дорисовывали поздравительный плакат. Самый маленький Рома прославился тем, что родился с весом в 7 кг и прослыл «алтайским богатырем». В день нашего приезда мальчик все выглядывал за калитку. Родители ему рассказали: гости везут подарки. Ну как тут усидеть на месте!

Больше всего мальчишка, который в этом году пойдет в первый класс, мечтал о красивом рюкзаке. Как только открыли большую коробку-сюрприз, Ромка надел свой рюкзак, жутко засмущался и прижался к маме.

Семья погорельцев Титовых из немецкого национального района Анна Зайкова

Собрать семерых ребятишек в школу Титовым помогли барнаульские волонтеры, которые сотрудничают с алтайским краевым отделением «Российского детского фонда».

Светлана Титова,

многодетная мать из села Протасово:

На прошлой неделе мне позвонил мужчина по имени Владимир и попросил перечислить, что нужно для детей. Я как-то растерялась, а он так настойчиво говорит: «Я записываю, диктуйте». Рассказала, какие нужны канцелярские принадлежности. Узнать, кто он и откуда, мне не удалось. Владимир только ответил: «Я — просто человек».

Когда все гости были в сборе и речь зашла о том несчастье, Светлана не смогла сдержать слез. Пожар, потеря дома и всего имущества, месяцы полной неопределенности стали тяжелым испытанием. Теперь, когда все это уже позади, женщина пообещала: «Будут плакать только от радости».

Семья погорельцев Титовых из немецкого национального района Анна Зайкова

Вспыхнула искра

Беда случилась у Титовых 6 июня. Утром того дня в доме находились отец семейства Геннадий и старшая дочь Даша со своими детьми. Они и почувствовали запах гари. Когда выскочили на улицу, крыша уже пылала открытым огнем.

На помощь Титовым кинулись соседи. Они вытаскивали мебель, выводили с надворных построек скот. Подойти к горящему зданию было трудно: пламя на глазах пожирало дом. Опилки, которыми в здешних местах утепляют потолок, горели с молниеносной скоростью. 25 минут и от большого дома, в котором Титовы прожили два десятка лет, остались одни руины.

Семья погорельцев Титовых из немецкого национального района Анна Зайкова

Из-за разбитых дорог пожарные прибыли слишком поздно и помочь ничем не смогли. Только констатировали: возгорание произошло из-за нарушения эксплуатации печного отопления.

Сами Титовы предполагают: скорее всего заискрила печь в кочегарке. В ней в тот день сжигали накопившийся мусор. Поднявшийся сильный ветер сделал свое дело.

Семья погорельцев Титовых из немецкого национального района Анна Зайкова

Главное — дети живы

Светланы Титовой в день трагедии в Протасово не было, она отправилась в соседнее село на похороны. Когда к женщине подошел знакомый и, не глядя в глаза, попросил ее позвонить домой, сердце у женщины екнуло.

Светлана Титова,

многодетная мать из села Протасово:

Набираю мужу на мобильный, трубку не берет, детям — то же самое. Звоню на домашний телефон — гудки не идут. Я в панике, не знаю, что делать. Подошла к настоятелю нашей церкви, а он мне говорит: «Света, держись, у тебя дом сгорел». Я тут же потеряла сознание.

Семья погорельцев Титовых из немецкого национального района Анна Зайкова

В Протасово женщина возвращалась в полуобморочном состоянии. Успокаивало только одно: дети не пострадали, а жить и в шалаше можно.

В тот же день большое семейство Титовых перебралось к старшей дочери Даше, у которой уже своих трое детей. В маленьком необжитом доме, конечно, было неудобно. Спать приходилось на полу, вповалку. Спустя пару дней к Светлане подошел зять со словами: «Маменька, вы здесь обустраивайтесь. Мы на время переедем в Благовещенку».

Свой старый дом Титовы не бросили. В первую неделю, как произошел пожар, старшие сыновья каждый день ходили на пепелище, подметали, прибирались. На вопрос «зачем?», 17-летний Паша только пожимает плечами: в тот момент надо было чем-то себя занять и успокоиться.

Средние дочери — Ксюша, Маша и Настя — ведут нас к месту трагедии. Дом напоминает груду развалин. Часть стены обвалилась, крыша рухнула, внутри пахнет гарью и сыростью. Во дворе стоит опаленная мебель. В прихожей на верхней полке до сих пор лежат почерневшие детские шарфы и шапки. Их родители подарили ребятам на Новый год. Почти все личные вещи Титовы потеряли во время пожара.

Журналисты спешат на помощь

О происшествии в Протасово жители района узнали от Павла Титова. Он написал о пожаре на страничке местной газеты в соцсети. Уже на следующий день к семье выехали корреспонденты.

Люди тут же откликнулись. Кто-то привозил продукты, кто-то вещи. Кому позволяли возможности, перечисляли деньги.

Геннадий Титов,

многодетный отец из села Протасово:

Как бы хотелось узнать имена этих людей, поблагодарить, обнять, сказать спасибо. В сообщениях на телефон приходили только инициалы тех, кто переводил деньги. Вы не представляете, как мы всем благодарны.

Семья погорельцев Титовых из немецкого национального района Анна Зайкова

В первые дни после пожара для Титовых удалось собрать 20 тысяч рублей пожертвований, еще столько же выделила местная администрация.

Поняв, что этого не достаточно, Елена Вольф, главный редактор районной газеты «Наше время», обратилась к коллегам из «Алтайской правды» с просьбой написать о случившемся. О проблеме Титовых рассказал и телеканал «Катунь-24».

Семья погорельцев Титовых из немецкого национального района Анна Зайкова

Подключился и «Российский детский фонд», который о проблеме многодетной семьи из Немецкого района говорил где только можно.

Оксана Овчинникова,

председатель алтайского краевого отделения «Российского детского фонда»:

Как-то у меня был сюжет на радио, в нем я упоминала о несчастье в семье Титовых. Проходит буквально пару часов, к нам в отделение заходит пожилая женщина и протягивает тысячу рублей. Ее зовут Галина Петрикина, она услышала меня по радио, пошла в банк и сняла для погорельцев деньги со сберкнижки. Женщина уже не первый раз помогает людям, попавшим в беду. Удивительный пример доброты и отзывчивости.

Семья погорельцев Титовых из немецкого национального района Анна Зайкова

Поддержка меценатов

С большим трудом жители Протасово и члены общины, в которой состоят Титовы, собрали 330 тысяч рублей. Для небольшого села — космическая сумма. Но для покупки нового дома ее не хватало.

О проблемах Оксана Овчинникова, которая взвалила на себя заботы Титовых, старалась не говорить.

Оксана Овчинникова,

председатель алтайского отделения «Российского детского фонда»:

Представьте, звонит мне Светлана Титова и каждый раз плачет. Ну как я скажу, что мы не соберем деньги. Я рассказала ей про девочку из Косихи, которая при содействии нашего фонда отправилась в Индию на операцию по пересадке сердца. Шансы, что тяжелобольной ребенок переживет 14-часовой перелет, были минимальны, но у нее все получилось. Девочка уже вернулась домой. Это история нам обоим придавала силы.

Семья погорельцев Титовых из немецкого национального района Анна Зайкова

Когда сбор денег для Титовых окончательно затормозился, помощь пришла откуда не ждали. Юрий Пургин, гендиректор ИД «Алтапресс», узнавший о несчастье многодетной семьи, обратился к алтайским меценатам. Те буквально за несколько дней перечислили недостающую сумму.

190 тысяч рублей выделила «Сибирская генерирующая компания», которую возглавляет Игорь Лузанов, 110 тысяч — Александр Ракшин, гендиректор компании «Мария-Ра», по 50 тысяч пожертвовали «Сибсоцбанк» и «Алтайская краевая нотариальная палата». 10 тысяч Титовым перечислили по линии краевого марафона «Поддержим ребенка». Еще столько же добавил Яков Шойхет, профессор, член-корреспондент РАМН и председатель попечительского совета марафона. Так погорельцы из Протасово получили даже больше, чем ожидали.

Семья погорельцев Титовых из немецкого национального района Анна Зайкова

Грядущий переезд

Средства от меценатов пришли как нельзя кстати. Большой дом, который присмотрели Титовы, мог быть продан другим людям уже в сентябре. Семья Моор, которая прожила в нем много лет, готова была уступить жилье попавшим в беду односельчанам с хорошим дисконтом, но при условии, что сделку оформят до конца августа. Поэтому надо было торопиться.

Удивительно, но новый дом Титовых как под копирку похож на предыдущий и находится буквально в паре минут ходьбы от него. Только площадь у него больше: просторный зал, столовая и ванная комната особо радуют маму Светлану. Дети тоже в восторге и уже делят между собой комнаты. Переезд большого семейства начнется на следующей неделе.

Семья погорельцев Титовых из немецкого национального района Анна Зайкова

Свой старый дом Титовы бросать не собираются. На 20 сотках бывшего огорода они планируют разбить цветущий сад и поставить беседку, чтобы было где принимать гостей.

Сгоревшее жилье пойдет под снос. Здесь, дай бог, когда-нибудь уже свое гнездышко совьют подрастающие дети Титовых. Пока их семеро, но неунывающие родители, прошедшие такое тяжелое испытание, готовы к пополнению и планируют взять еще двоих приемных ребятишек. Жилплощади и душевного тепла им на это точно хватит.

Семья погорельцев Титовых из немецкого национального района Анна Зайкова

О многодетности и не помышляли

Светлана и Геннадий Титовы приехали в Немецкий национальный район из Казахстана. По словам Геннадия, 20 лет назад, когда там начались гонения на русских, ему якобы сказали: «Не уедешь, повесим».

Пока они жили в городе о большой семье и не помышляли. Светлана говорила: есть двое сыновей и хватит. Перебравшись в Протасово женщина изменила свою позицию. Первые приемные дети у Титовых появились совершенно неожиданно. Двоюродный брат Геннадия погиб, его жену лишили родительских прав, двое их дочек оказались сиротами. Ну как пройдешь мимо такой беды.

Семья погорельцев Титовых из немецкого национального района Анна Зайкова

Еще двое приемных детей, близнецы Александр и Ксения, появились в семье пять лет назад. Воспитывались они в детском доме в Крутихе. Фамилия у них тоже была Титовы. Геннадий рассказывает: как только о них узнала Светлана, сразу расплакалась. Взять или нет новых членов в семью, родители долго не думали.

Сейчас в большом семействе семеро детей школьного возраста. Четверо взрослых уже живут своей жизнью.

Ксюша и Настя музыкально одаренные, поют в хоре и играют на инструментах. Мальчишки поглощены спортом. Сын Паша — волонтер. Прошлой зимой, когда в селе Кусак произошла серьезная авария и большая часть домов осталась без тепла, он вместе с другими неравнодушными собирал для замерзающих обогреватели.

Младшие тоже не отстают. Два года назад, когда дочка Настя пошла в школу, маленький Рома начал вместе с ней решать арифметические задачки. В этом году он сам пойдет в первый класс. Главный урок добра и милосердия он уже постиг.