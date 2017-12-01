Односельчане помогли семье алтайского фермера, дом которого сожгли грабители

Сегодня, 16:57.
Жизнь

Жители села Суетка Краснощековского района помогли семье местного фермера Николая Береснева, чей дом ограбили и сожгли. В беседе с altapress.ru Галина Береснева, супруга фермера, сказала, что сейчас они в помощи не нуждаются. Семья благодарна всем, кто откликнулся на их просьбу.

В Алтайском крае мужчины в масках напали на семью фермеров и сожгли их дом.
В Алтайском крае мужчины в масках напали на семью фермеров и сожгли их дом. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.

Напомним, ЧП произошло в середине ноября этого года. Трое мужчин в масках ворвались ночью в дом, где жила директор местной школы Галина Береснева и ее муж Николай. Глава семьи был в командировке, а его 52-летняя супруга ночевала одна и уже спала. Женщину грубо разбудили люди в масках и потребовали отдать все деньги и ценности. Галина собрала все, что было — золотые украшения и скромные сбережения, всего на сумму около 75 тысяч рублей.

Злоумышленники вывели женщину из дома и заперли ее в сарае, а затем подожгли дом и скрылись с места преступления. Увидев пожар, соседи вызвали МЧС. В это время Галина сумела освободиться из сарая. Дом спасти не смогли.

Бересневы сейчас живут в доме у родственников. О пережитом супруги стараются лишний раз не вспоминать. "Потихоньку прихожу в себя, спасаюсь работой и общением с учениками, — рассказала "КП на Алтае" Галина.

Местная газета написала объявление о сборе материальной помощи для погорельцев. Люди откликнулись, помогли, чем могли. Дальше семья планирует справляться собственными силами.

Грабителей задержали. Одним из них оказался ранее судимый 32-летний уроженец Алтайского края. Остальные — приезжие мужчины 23-х и 45-ти лет. За грабеж по предварительному сговору им грозит тюремное заключение на срок до семи лет.

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