Односельчане помогли семье алтайского фермера, дом которого сожгли грабители

Жители села Суетка Краснощековского района помогли семье местного фермера Николая Береснева, чей дом ограбили и сожгли. В беседе с altapress.ru Галина Береснева, супруга фермера, сказала, что сейчас они в помощи не нуждаются. Семья благодарна всем, кто откликнулся на их просьбу.
Напомним, ЧП произошло в середине ноября этого года. Трое мужчин в масках ворвались ночью в дом, где жила директор местной школы Галина Береснева и ее муж Николай. Глава семьи был в командировке, а его 52-летняя супруга ночевала одна и уже спала. Женщину грубо разбудили люди в масках и потребовали отдать все деньги и ценности. Галина собрала все, что было — золотые украшения и скромные сбережения, всего на сумму около 75 тысяч рублей.
Злоумышленники вывели женщину из дома и заперли ее в сарае, а затем подожгли дом и скрылись с места преступления. Увидев пожар, соседи вызвали МЧС. В это время Галина сумела освободиться из сарая. Дом спасти не смогли.
Бересневы сейчас живут в доме у родственников. О пережитом супруги стараются лишний раз не вспоминать. "Потихоньку прихожу в себя, спасаюсь работой и общением с учениками, — рассказала "КП на Алтае" Галина.
Местная газета написала объявление о сборе материальной помощи для погорельцев. Люди откликнулись, помогли, чем могли. Дальше семья планирует справляться собственными силами.
Грабителей задержали. Одним из них оказался ранее судимый 32-летний уроженец Алтайского края. Остальные — приезжие мужчины 23-х и 45-ти лет. За грабеж по предварительному сговору им грозит тюремное заключение на срок до семи лет.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.