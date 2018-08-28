«Экстремист при этом я»: Мотузная рассказала, что произошло на закрытом заседании по ее делу

Altapress.ru выбрал главное из того, что рассказала Мотузная.
- «Судья вёл себя крайне жестоко. Отклонял 80% наших вопросов».
- «Как только все журналисты ушли, судью будто подменили. Он явно импонировал свидетелям и рубил на корню любую нашу попытку защиты».
- «Первой была Анастасия Битнер. Она явно переживала, в паре моментов чуть не заплакала. Сказала, что показания давала в СК. Так как участвовали в виде понятых у Маркина, решила о подобных же картинках сообщить. Когда и как нашла мою страницу не помнит».
- «На вопросы меня и адвоката вроде „в какую церковь ходишь, что для тебя верующий человек, назови 10 заповедей“ отказывалась отвечать и судья поддерживал, говоря, что это не имеет отношения к делу».
- «Вторая была понаглее. Дарья Исаенко. Отказывалась называть адрес и место работы. На любые вопросы говорила не помню или что не имеет отношения к делу. Судья поддерживал и отклонял наши вопросы».
- «Когда мы начали задевать вопрос, что конкретно оскорбляло негроидную расу, судья произнёс просто топ-фразу: „Да давайте неграми их называть, чего язык ломать?!“. И далее весь процесс судья и Дарья описывали картинки именно так. Я чуть не заплакала от обиды. Экстремист при этом я».
- «Последним был оперуполномоченный этого центра. Когда увидела его, мне стало не по себе. Ведь именно он вломился ко мне утром, проводил обыск, пугал тюрьмой. Он был абсолютно спокоен».
- «Он сказал, что не помнит даже время года, когда смотрел картинки. Я спросила хотя бы про год. Судья сказал, что свидетель уже ответил! Затем, на вопросы прокурора Стрелков сказал, что я сама предложила написать явку, давления не было, писала без диктовки».
- «В последний момент меня осенило задать вопрос. Все ли картинки они изучили? Он сказал да. Я спросила, все 14 тысяч? Он сказал что да. Внимание вопрос: сколько времени он вместе с понятыми провёл за изучением мемов?»
- «Их всех увели и увезли в фургоне. Судья сказал, что далее они участвовать не будут. Следующее заседание будет открытое».
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Марию Мотузную обвинили по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и части 1 статьи 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих). Максимальное наказание по первой статье — 5 лет, по второй — год.