«Экстремист при этом я»: Мотузная рассказала, что произошло на закрытом заседании по ее делу

Обвиняемая в экстремизме жительница Барнаула Мария Мотузная рассказала в Twitter, что 28 августа происходило на заседании по ее делу. Оно шло в закрытом режиме «ради безопасности свидетелей». В этот день допрашивали двух заявительниц по делу — студенток Дарью Исаенко и Анастасию Битнер, а также сотрудника Центра «Э» Вадима Стрелкова.